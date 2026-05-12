◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ３―１中日（１２日・横浜）

ＤｅＮＡが中日に勝利し、貯金を１とした。先発したエース左腕の東克樹投手が６回を２安打無失点、５奪三振の好投で今季４勝目（２敗）を挙げた。

正捕手の山本祐大がこの日、ソフトバンクに電撃トレードが決定。しかし、そんな喧騒を新たな正捕手候補のプロ４年目・松尾汐恩が吹き飛ばした。

０−０の２回１死一、三塁のチャンス。中日の先発左腕・金丸夢斗の外角低めスプリットに反応。逆方向の右前に運び、三塁走者が生還する先制タイムリーとなった。

「先制のチャンスだったので、積極的に打ちに行くと決めて打席に入りました。バットの先でしたが、何とかタイムリーになって良かったです。この後の守備も気を引き締めて頑張ります」とコメントした。

快投した東も「しっかりとゾーン内で勝負することはできたのですが、少しボール先行で不利になった場面が多かったので、しっかり３球構成を意識して次回に向けていきたいと思います」と冷静に振り返った。

上半身のコンディション不良から復帰した筒香嘉智内野手が３回１死、左中間に二塁打を放ち、４月１６日のヤクルト戦（神宮）以来、２６日ぶりにスコアボードへ「Ｈ」ランプをともすなど、収穫も十分。全てをエネルギーに変え、相川ベイが勝ちまくる。