今年で芸歴70周年を迎えた俳優の小林旭さん（87）が5月14日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。



【写真】来年で米寿とは思えないほど若々しい小林旭さん

1960年代、日活の黄金期に「マイトガイ」の愛称で一世を風靡し、「タフガイ」石原裕次郎さん（故人）と人気を二分。映画の撮影ではスタントなしで挑むハードなアクションで、ファンを魅了しました。



歌手としても「昔の名前で出ています」「熱き心に」など数々のヒット曲を世に送り出し、87歳の現在も第一線で活躍を続けています。



裕次郎さんとは、1956年に銀幕デビューを飾った同期生。撮影所で初めて見たとき、車から降りて来た裕次郎さんのいで立ちは！？そうして親しくなった裕次郎さんの豪快なエピソードとは…？



その後、1962年に美空ひばりさん（故人）と結婚。きっかけは、雑誌の対談だったとか。2人の結婚生活は短かったのですが…。



11月に88歳の米寿を迎える小林さんが“昭和の大スター”との思い出の数々を、しみじみと語ってくれます。