＜義姉が無断で侵入！？＞義実家同居で最大級に嫌なこと。義母に「明日娘が帰ってくる」と言われ…？
2世帯同居は、支え合える安心感がある一方で、距離感に悩まされる場面も少なくないかもしれません。とくに生活空間がつながっている場合、その境界線が曖昧になりやすく、小さな違和感が大きなストレスへと変わることもあるようです。
『2世帯同居で、家のなかでつながっていて鍵はなし。大嫌いな義姉と甥が急に帰省してくると義母に言われた。幸い、明日からうちも泊まりで出かけます。何とか避けたいが、留守中に家に入られそうで不安。義母からは「大切なおもちゃとか、触られたくないものはしまって」と言われて納得がいかない』
「わかる」の嵐。義実家同居する人たち
まずあったのは、同じ状況のママたちからの共感の声です。
『うちも明日義兄一家が帰省してくる。できるだけ会わないよう予定を詰め込んだ。今日は仕事から帰ったらおもてなしおかず作り……』
『私も似た状況。義姉はイヤがられているのに気づいてないのがツラい』
2世帯同居では、義家族との距離が近い分、ストレスもダイレクトに受けやすいかもしれません。「会いたくないのに避けられない」という状況は、精神的な負担になりそうですよね。また、鍵がないことで起きたトラブルの体験談もありました。
『うちも2世帯住宅で、なかでつながっている。義母が突然入ってきて下着姿を見られた。それ以来、鍵とチャイムをつけたよ』
物理的な仕切りがないとプライバシーが守られない現実が明らかになりました。
義母の発言に見える危機感
投稿者さんを戸惑わせたのが、義母のひと言です。「触られたくないものはしまっておいて」。一見すると配慮のようにも聞こえますが、裏を返せば「留守中に人が入る前提」とも受け取れますよね。
『義母も娘や孫の行動をわかっているからこその忠告では？』
『つまり、やめる気はないということ』
実際に、「投稿者さんのスペースを使わせるつもりではないか」との指摘もありました。
『布団の準備が面倒で、そっちに泊める気なのでは？』
家主の許可なく空間を使うことが前提になっているとすれば、それは大きな問題ではないでしょうか。
留守中に義姉に入られるより、いる方がまし
義姉を避けたい投稿者さん。それでも、むしろ家にいた方がいいとの意見もありました。
『留守中に勝手に入られるより、見張っていた方が安心』
根本的な解決ではありませんが、被害を防ぐという意味では現実的な判断かもしれません。同時に、「今回の帰省は投稿者さんの外出を狙っているのでは」という疑念もあり、信頼関係の難しさがうかがえます。
自分たちの居住スペースには鍵をつけるべき
今回の投稿でママたちが声を揃えたのは、「鍵の設置」をすすめることでした。
『今すぐ鍵屋を呼んででもつけるべき。これでは安心して出かけられない』
『「ドアに鍵をつけました」と事後報告でいい。先に言うと止められるから』
『「うちのスペースにあるものを触られたくないので鍵をつけますね」って堂々と鍵をつける』
2世帯同居であっても、生活空間が別である以上、プライバシーを守る権利は当然あります。鍵はそのための最低限の手段ともいえるでしょう。
義姉のやりたい放題に今すぐできる“自己防衛”
時間的に鍵の設置が難しい場合の対策も寄せられました。
『貴重品は鍵付きボックスに入れる』
『ドアの前に大型家具を置いてドアが開かないようにする』
『ドアのところにものを置いてバリアを作る。あと見守りカメラで記録を残す』
さらに、
『ドアに「立ち入り禁止」のプレートをかける』
『おもちゃに触るなと貼り紙する』
といった、強めの意思表示をすすめる声もありました。やや過激にも見えますが、それだけ「無断で入られるかもしれない」状況が異常であるというママたちの認識の表れなのかもしれません。
問題の本質は「配慮の欠如」
コメントが指摘していたのは、鍵の有無以前に配慮が足りない点でした。
『同居している以上、そこはもう義姉がやりたい放題にしていい家ではない』
『お互いに気をつかえなければ同居は成り立たない』
家族であっても、別世帯である以上は「他人の領域」が存在します。その境界線を尊重できるかどうかが、同居生活の快適さを左右するのではないでしょうか。大切なのは、投稿者さんだけが我慢することではなく、ルールや線引きをはっきりさせることかもしれません。今一度、旦那さんも交えて家族で話し合ってもいいのかもしれませんね。これからも続いていく同居生活だからこそ、「どこまでが許容範囲なのか」を見つめなおしてみてはいかがでしょうか。
編集・あいぼん イラスト・松本うち