Spotifyが、サービス開始20周年を記念し、リスナーが自身のSpotify上での音楽聴取の歴史を振り返ることができるパーソナライズ体験『Spotify 20: Your Party of the Year(s)』を本日5月12日より公開した。

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本体験は、リスナーがSpotifyを初めて利用した日から現在に至るまでの音楽聴取履歴をもとに構成されたインタラクティブなコンテンツで、懐かしさとともに、友人や家族と共有しながら楽しめる内容となっている。

また、各リスナーがこれまでに最も聴いた楽曲上位120曲をまとめた歴代トップソングプレイリスト『あなたのオールタイムトップソング』も、各楽曲のこれまでの再生回数とともに公開。各結果はシェアカードとして保存でき、InstagramのストーリーやX（旧Twitter）、Facebookなどのソーシャルメディアで共有することができる。

なお、本日より期間限定で、Spotifyアプリのアイコンが緑のディスコボールデザインに変更される。

（文＝リアルサウンド編集部）