aespa KARINA、超ロング三つ編みで異次元のスタイルを披露 棘や牙の生えた衝撃ビジュアル
aespaが「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」を配信リリース。メンバーのKARINAが新アーティスト写真のオフショットを自身のInstagramに公開している。
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「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」は5月29日にリリースとなるニューアルバム『LEMONADE』の収録曲。KARINAはロングブーツにショートパンツ、長く垂れ下がった一本結びの三つ編み、濃いアイシャドウ、腕から生えた棘、凶悪な牙といった特殊メイク姿などをアップしている。
KARINAは、ゴルフアパレルブランド「MARK & LONA」の新ブランドアンバサダーに就任。7月には日本でのファンミーティング『MY-J presents aespa JAPAN FANMEETING 2026 “MY CLASS MaeTE”』を控えている。
（文＝リアルサウンド編集部）