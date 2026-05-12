2人の子どもを育て、温かな家庭を築いた母親が命を奪われた…実は彼女、宝くじで1000万ドルを得た資産家で…
5月12日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【宝くじ6億円㊙謎の死！1等当せん天国？地獄？＆超激狭㊙飲食店】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】2人の子どもを育て、温かな家庭を築いた母親が命を奪われた…実は彼女、宝くじで1000万ドルを得た資産家で…
世界中で激撮！選りすぐりのショート動画を大公開！消防隊が倒れかけた木を撤去するため、ロープで懸命に引っ張っている！しかし木はなかなか倒れない。そこへ思わぬ動物が助っ人に！高速道路への合流路で、まさかの事態が発生！前方を走る車が道の中央で突然停止。実は、ある目的で停止した。一体、どんなトラブルが起きるのか！動物の珍ハプニングから緊迫の事件まで、手に汗握るショート動画を見逃すな！
関東で注目の謎スポット！予想を裏切る驚きのショート動画をお届け！東京・江戸川区にある話題の動物スポットを訪ねると、そこにはイグアナやウーパールーパーなど多種多様な動物たちが！この謎めいた動物スポットの正体をミヤブレ！一方、東京八王子には超激狭飲食店！客6人で、ギュウギュウ！一体、なぜこんなに狭いのか？この場所は、元々何だったのかミヤブレ！国内の不思議なスポットが目白押し！
カナダ・トロント。2人の子どもを育て、温かな家庭を築いたイビーが無残にも命を奪われてしまう！実は彼女は、宝くじで1000万ドルを得た資産家。夢だった豪邸を手に入れた彼女に、一体、何が起きたのか？
捜査を進めた警察は、遺体に残された複数の注射痕に注目。イビーは、何らかの薬物で殺害されたのか？それとも・・・。
混迷を極める中、事態は思わぬ展開へ！果たして、事件に隠された真相とは！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹
鈴木紗理奈
井上咲良
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
森川智之、園崎未恵、恒松あゆみ、駒田航、西山宏太朗、望見、うすいたかやす、西田紘二
TVer番組ページ
「火曜エンタ」公式HP
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高橋英樹
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井上咲良
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
森川智之、園崎未恵、恒松あゆみ、駒田航、西山宏太朗、望見、うすいたかやす、西田紘二
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