おととし、山形県三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男の控訴審がきょう、仙台高等裁判所で始まりました。

【写真を見る】控訴審始まる 三川町高齢女性殺害事件 一審で懲役17年の実刑判決を受けた男は「事実誤認と量刑不当」 検察側は控訴の棄却求める 事件発生から控訴審までの流れを振り返る（山形）

弁護側は、一審の判決には事実誤認があり殺人罪は認められないなど主張しました。

改めて、事件発生から控訴審までの流れを振り返ります。

■首を絞めつけるなどし殺害

住居侵入や殺人などの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職、石川一馬（いしかわ・かずま）被告（２９）です。

一審の判決によりますと、石川被告はおととし９月、金品を盗もうと三川町横山の９０歳の女性の家に侵入し、女性のことを殴ったり踏みつけたりしたほか、首を絞めつけるなどし殺害したとされています。

■「酒を飲んでいて記憶がない」起訴内容を否認

山形地方裁判所で行われた一審で石川被告は、殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」などと起訴内容を否認。

弁護側は「当時、被害者の家を自分の家と認識していた」「突然誰かに抱きつかれ暴行に至った」として、犯行は「過剰防衛に過ぎない」などと主張していました。

■懲役１７年の実刑判決

判決公判で山形地裁は「殺意が認められる」などとして、住居侵入と殺人の罪を認定し、懲役１７年の実刑判決を言い渡します。

しかし、石川被告は判決を不服として控訴していました。

■弁護側「事実誤認」「殺意認められず」

きょうは仙台高等裁判所で控訴審の初公判が開かれ、石川被告も出廷しました。

弁護側は改めて住居侵入と殺人の罪について、一審判決は事実誤認だと主張し「殺意は認められず、傷害致死にとどまる」としました。

一方、検察側は控訴の棄却を求め、裁判は即日結審しました。

次の裁判は来月１１日開かれ、判決が言い渡されます。