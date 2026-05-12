将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が斎藤明日斗六段（27）に勝利した。この結果、藤井竜王・名人は本戦トーナメントの初戦を突破し、ベスト8進出を決めた。

【中継】藤井六冠VS斎藤六段 終局後の表情（生中継中）

伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う本戦トーナメント。本局は、振り駒で後手番となった斎藤六段が横歩取りに誘導して幕を開けた。早々に大駒を交換する激しい出だしから一転、盤上は互いに牽制し合う高難度の中盤戦が繰り広げられた。

じりじりとした難解な探り合いが続いたが、藤井竜王・名人が自陣の馬を躍動させて徐々に主導権を掌握。そのまま優位を拡大すると、白熱の終盤戦でも的確な指し回しを見せ、斎藤六段の勝負手を退けて勝利を掴み取った。

前期・第73期で失冠を喫した前王座の藤井竜王・名人にとって、今期はリターンマッチを目指す戦いとなる。王座奪還、そして七冠復帰に向けた重要な初戦で、堂々たる貫禄を見せつける快勝のスタートとなった。

勝利した藤井竜王・名人は、「中段飛車の形で激しい変化が多く、非常に難しい将棋だと感じていた」とコメント。挑戦権獲得を目指す今後の戦いを見据え、「一局一局、精一杯頑張ります」と意気込んだ。

一方、斎藤六段は「横歩取りの空中戦で戦ってみようと思っていたが、中盤の難所で竜の逃げ方を間違えてしまった。中盤以降弱気な手が続いてしまい、そこからは常に苦しい展開が続いてしまった」と語った。

見事ベスト8進出を果たした藤井竜王・名人は、次戦となる2回戦で佐藤天彦九段（38）と西田拓也六段（34）の勝者と対戦する。

（ABEMA／将棋チャンネルより）