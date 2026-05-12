「大相撲夏場所・３日目」（１２日、両国国技館）

５月３１日に両国国技館で引退相撲を控える桐山親方（元関脇宝富士）が、国技館内の相撲博物館で行われた親方トークショーに参加。人気コンテンツ「パペットスンスン」のキャラクター、ノンノンに似ているというファンからの指摘に「多分僕をイメージして作ったんじゃないかな」とジョークを飛ばして、笑いを取った。

ＳＮＳをはじめ、めざましテレビ（フジテレビ系）内でショートムービーが放送されるなど人気の「パペットスンスン」。スンスンと絡むノンノンは、雪だるまのような親しみやすい風貌だ。

桐山親方はファンから「ＳＮＳでバズってから、ノンノンは桐山親方にしか見えなくなった」との指摘を含む質問を受けた。

桐山親方は「ノンノンは顔が丸くて、口がへの字なんですよ。僕もへの字口です。ノンノンは東北なまりで、僕もなまっているので」と、指摘に理解を示した。

司会役の不知火親方（元小結若荒雄）は初めてノンノンと桐山親方との類似点を知り感心。そこに桐山親方が「多分僕をイメージして作ったんじゃないかな」と続けて、笑いを起こしていた。

類似を指摘するＳＮＳの投稿を、最初に妻から知らされてパペットスンスンに関心を持ったという桐山親方。「僕も似ているなと思いました。ＹｏｕＴｕｂｅもあって、面白いですね」と語った。

タレントのマツコ・デラックスと顔が似ていることから、現役時代は“角界のマツコ”として話題を集めた桐山親方。“角界のノンノン”でもあったようだ。