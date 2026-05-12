5月5日（火・祝）に放送された特別番組「TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026」。パーソナリティの遠山大輔と元日向坂46の潮紗理菜が、ＪＡ全農チビリンピック2026が開催された日産スタジアム西ゲート「全農お楽しみ広場」から、公開生放送でお届け！ 12時台は、ゲストに日向坂46・2代目キャプテンの郄橋未来虹さんと、四期生・宮地すみれさんをお迎えしました。本記事では、郄橋さんがプライベート中に驚いたエピソードを語った模様を紹介します。

左から：遠山大輔、郄橋未来虹さん、宮地すみれさん、潮紗理菜

遠山：キャプテンと紗理菜ちゃんはどれぐらいぶりですか？郄橋：実は先日、街中で紗理菜さんとばったりお会いして（笑）！観客：え〜!?宮地：そんなことが！郄橋：しかも、このラジオでご一緒するとご連絡いただいて、すぐのタイミングだったんです。でも、私は最初気づかなくて、紗理菜さんのほうから「え、未来虹ちゃん!?」って、とても大きな声で呼んでいただいて。「誰だろう？」って振り返ったら、すごく陽気な紗理菜さんがいました（笑）。遠山：両手を振って（笑）。郄橋：はい！ ものすごくうれしくて、そのときに「今度ラジオよろしくお願いします！」ってお伝えしました。潮：すみません、その節は（笑）。遠山：大きな声が出ちゃった？潮：そうなんですよ。本当にお互い完全プライベートで、未来虹ちゃんなんてお化粧とかもしていなくて、帽子を目深にかぶってマスクもしていたんですけど、遠くから“すごくスタイルのいい人がやってくるな”と思って。やっぱり、気になっちゃうじゃないですか（笑）。それで、よく見たら目元がもう未来虹ちゃんすぎて、1回すれ違ってからもう1回追いかけて、未来虹ちゃんは背が高いから下から覗き込んで……。観客：ハハハ（笑）！潮：それで「未来虹ちゃん？」って言ったら気づいてくれました。遠山：ちょっとデリカシーが足りないかもしれない（笑）。潮：私も後から反省して、「ごめんね、プライベートな時間だったのに」って連絡しました。郄橋：いえいえ！ すごくうれしかったです。

郄橋未来虹さん

遠山：宮地さんと紗理菜ちゃんは？宮地：私は（潮さんの）卒業セレモニー以来です。遠山：へぇ！宮地：そうなんですよ。だから、今日お会いできるのを本当に楽しみにしていました！潮：うれしい〜！遠山：宮地さんから見た紗理菜ちゃんってどういう印象？宮地：もう“聖母”です！遠山：まさに！宮地：加入当初から（先輩たちに）話しかけられなかった私たちに、ずっと優しく接してくださって「こんな優しい人いるのか！」って、本当に助けてもらいました。大好きです！潮：そんな褒めてもらっても何にも持って来てないけど大丈夫（笑）？宮地：全然です！ お声が聞けただけでもうれしいです。

宮地すみれさん



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＜番組概要＞番組名：TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026放送日時：5月5日（火・祝）11:30〜13:00パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜ゲスト：11時台・石川佳純（全農）、高橋尚子、吉田沙保里12時台・郄橋未来虹（日向坂46）、宮地すみれ（日向坂46）

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