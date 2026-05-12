◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５X―３広島（１２日・岐阜）

巨人の佐々木俊輔外野手が「８番・中堅」で出場。プロ初のサヨナラ弾以外にも、チームにとって自身にとって価値ある一打を放った。

１点を追う７回１死、床田の初球を思い切り引っ張ってライナーで右翼線二塁打。１番・平山が２番手・高から放った左前適時打で同点のホームを踏んだ。

この日の相手先発は左腕の床田。チームは４月２８日に東京Ｄで対戦した際に８回３安打１失点の好投を許して敗れていた。

試合前の時点で左腕が先発の試合で５勝１１敗と左投手対策が課題の巨人打線。佐々木は試合前の時点で対右投手が打率２割９分に対し、左投手には２０打数３安打、打率１割５分だった。

それでも阿部監督は「左対左」となる佐々木をスタメンに起用した。対左投手が１２打数４安打、打率３割３分３厘だった若林や、ベテランの松本の右打者がベンチスタート。佐々木への期待の表れだった。

佐々木は左腕への対応力が上がれば、スタメン出場の機会はもっと増える。この日の試合前のフリー打撃では、左投げの打撃投手の球をセンターから逆方向中心に丁寧に打ち返す姿があった。その意識があったから７回は床田の初球、変化球を強振して、ファウルにならず、右翼線に入ってフェア、二塁打となった。

佐々木は８日の中日戦（バンテリンＤ）でも左腕の斎藤から適時二塁打を放っていた。床田からの二塁打も今後につながる大きな一本だった。（片岡 優帆）