女性８人組グループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」のメンバーの増田彩乃の上目づかいにファンからは歓喜の声が相次いでいる。

増田は１２日までにインスタグラムを更新。「かわいいだけじゃだめですか？韓国語ｖｅｒのリリース＆ＭＶが公開されました Ｍ ＣＯＵＮＴ ＤＯＷＮでも 披露させていただいた韓国語ｖｅｒのかわだめ！！！ 大切で大好きなデビュー曲をこうして韓国語ｖｅｒも皆様にお届けできたこと！ 本当に嬉しいです！ありがとうございます！ 沢山の皆様に愛していただけますように ぜひご覧ください〜！」とつづり、グループの大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが公開されたことを報告。「韓国の時の新衣装 初めての単独ライブ！音楽番組への出演！ 本当に夢いっぱいの時間でした！」と続け、メンバーカラーの青色が使われた新衣装を披露した。

この投稿には「かわいすぎす」「本当に美しい」「かわいいの過剰摂取だよ」「可愛すぎるって！尊い」「可愛すぎる！！さすがです！」などのコメントが寄せられている。