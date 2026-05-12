ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ鉱工業生産指数（3月）
予想 -0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 -1.2% 前回 -1.3%（前年比)
21:30
米消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.8% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
13日
0:00
米NY連銀「家計債務と信用に関する四半期報告」
2:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
米10年債入札（420億ドル）
ベッセント米財務長官、片山財務相、赤沢経産相らと会談
EU外相理事会
EUエネルギー相非公式会合
※予定は変更されることがあります。
メキシコ鉱工業生産指数（3月）
予想 -0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 -1.2% 前回 -1.3%（前年比)
21:30
米消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.8% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
13日
0:00
米NY連銀「家計債務と信用に関する四半期報告」
2:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
米10年債入札（420億ドル）
ベッセント米財務長官、片山財務相、赤沢経産相らと会談
EU外相理事会
EUエネルギー相非公式会合
※予定は変更されることがあります。