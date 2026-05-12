21:00
メキシコ鉱工業生産指数（3月）
予想　-0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　-1.2%　前回　-1.3%（前年比)

21:30　
米消費者物価指数（CPI）（4月）
予想　0.8%　前回　0.9%（前月比)
予想　3.8%　前回　3.3%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.7%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

13日
0:00　
米NY連銀「家計債務と信用に関する四半期報告」

2:00　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
米10年債入札（420億ドル）

ベッセント米財務長官、片山財務相、赤沢経産相らと会談
EU外相理事会
EUエネルギー相非公式会合

※予定は変更されることがあります。