俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。

愛車・ハーレーダビッドソンや、バイクライフへの思いを綴っています。



【写真を見る】【 彩雪 】 愛車・ハーレーダビッドソンと笑顔 「直感に素直に従ってよかった」「おかげで自分が望んだ最短スピードで今の愛車と出会うことができた！」





彩雪さんは「Harley-Davidson XL883RとSHOEI Glamster が相棒になって約1年。」と綴ると、愛車のバイクと一緒に写った写真をアップ。



続けて「中型免許は『取りたい！』と思った次の日には教習所に申し込みに行ったけど、大型バイクに憧れはありつつも、実際に大型免許を取ったのはその1年半以上後で。」と、記しました。

そして「あるときふと、『人生で一度は大型バイクにも乗ってみたい！』と強く思って、やっぱりその次の日には教習所に行ってました 笑」と、明かしました。





彩雪さんは「いまだ！！！みたいなときってあるよね」「とやかく考える前にその直感に素直に従ってよかったとつくづく思います。おかげで自分が望んだ最短スピードで今の愛車と出会うことができた！」と、投稿。



続けて「そしてこの日は免許を取って一番最初に報告した友達とはじめての海ほたるへ めぐとはもう10年以上の仲だし、よく会ってはいるんだけど、なぜかツーリングに行ったことなくて笑 この日はじめて一緒に走りました♡念願の！！！」と、記しました。



そして「ライダーズカフェにも行ったんだけど、とってもかわいかった〜！ 早くまたツーリング行きたいな」と、その思いを綴っています。









この投稿にファンからは「スタイル良いからハーレー似合う」・「黒のヘルメット渋い」・「本当に楽しそうな笑顔が素敵です♥」・「バイク良いですね」・「うわーかっこいい！ 安全運転で楽しんで下さい」などの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】