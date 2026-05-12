◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5x-3 広島(12日、岐阜)

巨人は広島との試合に佐々木俊輔選手のサヨナラホームランで勝利しました。

直近4カード連続負け越し中のチームは、戸郷翔征投手が今季2度目の先発マウンドへ。初回は連続四球などから満塁のピンチを招きましたが、モンテロ選手と持丸泰輝選手を連続三振に切り、無失点で立ち上がります。

打線は2回、大城卓三選手の4号ソロホームランで先制に成功。4回表には戸郷投手が2点を失い逆転を許すも、その裏に増田陸選手の同点タイムリーが飛び出しすぐさま追いつきました。

しかし5回、戸郷投手が坂倉将吾選手に6号ソロホームランを被弾し勝ち越しを許します。戸郷投手はこの回を終えて降板し、5回110球、6被安打(うち1被本塁打)、6奪三振、3与四死球、3失点の結果でした。

それでも打線は1点を追う7回、佐々木選手が2ベースを放ちチャンスメーク。その後2アウトから平山功太選手がレフト前へ同点タイムリーを打ち、試合を振り出しに戻しました。

そして9回、佐々木選手がノーアウト1塁で打席に立つと、中粼翔太投手の初球を捉えた打球はライトスタンドへ。劇的なサヨナラ2ランホームランで試合を決めました。