俳優の岩下浩さんが、4月8日に老衰のため亡くなっていたことが分かりました。93歳でした。

所属する劇団民藝の公式HPによると、岩下さんは15年の長期にわたり脊柱管狭さく症の療養中でしたが都内の自宅で亡くなったということです。

岩下さんは青山学院大学を卒業後、1957年に劇団民藝附属水品演劇研究所へ入所。1958年に出演した『法隆寺』での武士役で初舞台を踏みました。

1959年、同期の卒業生とともに劇団青年芸術劇場を結成。1967年に解散し、翌年劇団民藝に入団しました。その後も、舞台を中心に多数の作品で活躍。最後の舞台は、2011年の藤沢周平原作『思案橋』岩吉役となりました。

他にも、山本周五郎原作『研師源六』清次役や、ジェイムズ・バリー作『あっぱれクライトン』クライトン役、吉永仁郎作『宅悦』安兵衛役、久保栄作『火山灰地』中出ドクトル役など多数の舞台に出演。

また、テレビドラマでは、大河ドラマ『八代将軍 吉宗』（1995年）や、『3年B組 金八先生』（1988年）、『武蔵坊弁慶』（1986年）などに出演していました。