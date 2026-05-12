「コートで全てを出し切った」レブロンが今夏に向けて発言「この先どうなるか分からない」

「僕はコートで全てを出し切った。負けるのはもちろん嫌だし、コートを去る時は『ちくしょう』と言いたくなる。でも、やるべきことに集中していた。…ポストシーズン、この10試合を通して、チームメートたちにもやるべきことに集中するように促してきたんだ」

そう語ったのは、ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ。チームは5月12日（現地時間11日）にホームのクリプトドットコム・アリーナで臨んだ「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第4戦を、110－115で落としたことで、オクラホマシティ・サンダー相手に4連敗となり、今シーズンが終了した。

トップスコアラーのルカ・ドンチッチをハムストリング負傷で欠く中、レイカーズは過去3戦でいずれも18点差以上で敗れていたが、追い込まれた第4戦では最後まで食らいつき、第4クォーター残り40.9秒にマーカス・スマートの3ポイントプレーで110－109の逆転に成功するなど戦い抜くも、最後はサンダーに逆転を許して敗退。

この試合ではオースティン・リーブスが27得点7リバウンド6アシスト2ブロック、八村塁が25得点5リバウンド、ジャクソン・ヘイズが18得点5リバウンド、スマートが5得点3アシスト2スティールを残した。

そして、レブロンは40分26秒コートに立って24得点12リバウンド3アシスト1ブロックを記録。NBA歴代最長のキャリア23シーズン目をプレーした41歳の大ベテランは、通算19度目のプレーオフでも10試合で平均38.4分23.2得点6.7リバウンド7.3アシスト1.3スティールと、ドンチッチ不在のレイカーズを引っ張った。

今夏レイカーズはレブロンと八村、ルーク・ケナードらが制限なしFA（フリーエージェント）になるほか、リーブスとスマート、ディアンドレ・エイトンは来シーズンの契約がプレーヤーオプションのため、これを破棄すればこの3選手も制限なしFAとなる。

今シーズンのレイカーズは、ウェスト4位の53勝29敗でレギュラーシーズンをフィニッシュ。ドンチッチがプレーオフ全休、リーブスもプレーオフ序盤で欠く中、3年ぶりに1回戦を突破。

そのチームで主軸を担ったレブロンは「確かに、目標には少し届かなかったが、今年の成績を失望とは捉えていない。それは確かなこと」と発言。また、レイカーズで現役続行するのか、それとも他チームへ移籍するかについてはこう口にしていた。

「皆さんは（引退について）質問してきたと思うし、僕はすでにその質問に答えてきた。でも、『引退が近い』なんて言ったことはないと思う。自分の将来については、正直なところ分からない。今はシリーズに負けたばかりだ。だから、この先どうなるかは分からない」

これまでに数々の偉業を達成した男は、もしこのまま引退したとしても、バスケットボール殿堂入りは確実で、歴代最高の選手の1人に数えられるだろう。

その一方、今でもリーグ有数のレベルにあることは事実だけに、今後レブロンがどんな決断を下すかは必見だ。

【動画】サンダー対レイカーズのシリーズ第4戦ハイライトはこちら！





