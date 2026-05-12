KAMITSUBAKI STUDIOのライブイベント『KAMITSUBAKI WARS 2026 神椿横浜戦線 at パシフィコ横浜』が、9月5日、6日の2日間、パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される。

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本公演では、1日目にKAMITSUBAKI STUDIOアーティストの祭典『KAMITSUBAKI FES '26 FIELD OF RESONANCE』、2日目には花譜の5thワンマンライブ『宿声 / 深愛（巡）』が行われる。

今回の『KAMITSUBAKI FES』では、“FIELD OF RESONACE”を掲げ、KAMITSUBAKI STUDIOのバーチャルアーティストたちにスポットを当てたステージを披露する。

また、花譜の5thワンマンライブは、花譜が続けてきた様々な挑戦、音楽の連なりと、その先への“可能性の拡張”のステージに。今年3月に行われた『宿声 / 深愛』の再演とは異なる、花譜が新たに見せる“宿声”と“深愛”という2つの可能性の拡張と融合を、音楽を通して表現するとしている。

チケットは、オフィシャル抽選1次先行が5月24日まで受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）