元プロ野球選手の中田翔（37）は5月8日、Instagramを更新。兄の訃報という深い悲しみを抱えながら試合に出場し、本塁打を放った福岡ソフトバンクホークスの近藤健介（32）へ熱いエールを贈り、ファンの涙を誘っている。

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8日の千葉ロッテマリーンズ戦で、ホームランを放った近藤は、試合後に兄の急逝を明かした。そんな後輩に対し、中田は「コンちゃん！！お前はかっこいいぞ！！」という力強い言葉と共に、北海道日本ハムファイターズ時代の貴重な2ショットを公開。中田に肩を抱かれながら歩く近藤はリラックスした穏やかな笑みを浮かべており、2人の絆を感じさせる一枚だ。中田はさらに、「色々あった中でもグランドに立つ姿、勇気！！絶対周りは見てるからな！！家族もみんなコンを誇りに思ってるよ！！」と、近藤を激励した。

【画像】兄を亡くした近藤健介にエールを送る中田翔（画像は中田翔のInstagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「流石大将だね！」「心を寄せる翔くんの言葉たち 涙が出ました」「…これは泣いちゃう」「このお写真…翔君がお兄ちゃんに見えました」「大将めちゃかっこいい」「深い絆を感じます、近藤選手頑張って下さい」「近ちゃんと翔くんの仲良しコンビが懐かしいね」といった称賛のコメントが寄せられた。