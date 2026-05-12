◇プロ野球セ・リーグ 阪神10-0ヤクルト(12日、神宮球場)

ヤクルトは初回に2点を先制されると、7回に代打・嶋村麟士朗選手、8回にも大山悠輔選手に本塁打を浴びるなど終盤に突き放され10失点。打線は阪神先発・西勇輝投手をはじめ苦戦するなど、最後まで打ち崩せず完封負けとなりました。

先発・吉村貢司郎投手は初回、1番・郄寺望夢選手に先頭打者本塁打を浴びいきなり先制を許します。すると1死後に3番・佐藤輝明選手の打球が右手に直撃し、わずか6球で降板。緊急でマウンドにあがった2番手・小澤怜史投手は、続く4番・大山悠輔選手にタイムリー2塁打を浴びますが、その後は相手に得点を与えず。4回までヒット1本、5奪三振の好投を披露します。

しかし反撃したい打線は相手先発・西投手の前に苦戦。6回までヒット2本に抑えられます。

7回にはヤクルト5番手・廣澤優投手が2死から小幡竜平選手にしぶとくヒットを打たれると、相手先発の西投手の代打・嶋村選手に2ランを浴び追加点を献上。8回にも大山選手にソロ、9回には森下翔太選手に満塁弾を浴びるなど投手陣が終盤に崩れ、9回まで合計10失点となりました。

首位攻防となる阪神との3連戦初戦は投打がかみ合わず完封負けとなりました。