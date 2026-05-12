「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）

阪神は大幅な打線の組み替えが的中し、首位に浮上した。カード初戦の勝利は７カードぶりとなった。

初回に高寺が左中間へプロ初の先頭打者本塁打で先制。森下がプロ初の「２番・右翼」で出場し、クリーンアップは３番は佐藤輝、４番は大山、５番は中野と並んだ中、１死に佐藤輝が投手への内野安打を放ち、大山が中前適時打で２点目を挙げた。

今季２度目の登板となった先発・西勇は６回無失点と好投した。初回に先頭の丸山和の右翼線二塁打から２死一、三塁としたが最後は武岡を三ゴロにさばいてピンチを切り抜けた。

二回以降は二塁すら踏ませず、走者を出しながらもテンポ良くアウトを積み上げた。打たれた安打は丸山和からの２安打のみ。前回４月３０日の同戦で今季初星を挙げて以来、２試合連続勝利で自信の３００試合連続先発の記録に花を添えた。

七回には嶋村がプロ初本塁打を放り込んだ。２死一塁から左翼スタンドへの２ラン。さらに今季初４番の大山が八回２死に左翼へ特大のソロを放ち、九回には森下がプロ初の満塁本塁打。初ものづくしの勝利となった。