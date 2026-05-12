「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）

ヤクルトの池山監督が０−１０となった九回１死から一塁・オスナをマウンドに送った。

０−５で迎えた九回。１点を失った拓哉が森下に満塁本塁打を浴びるなど、１０点差に広がった。ここで池山監督が交代を告げると神宮がどよめいた。

佐藤輝に対しては初球に１３８キロを計測してストライクを奪い、最速１４１キロも計測したが四球を与えた。それでも代打・小野寺に対しては１３８キロで空振りを奪い、１１８キロのカーブも交えて優位に立つと、カウント−２から二ゴロ併殺に仕留めた。池山監督は満面に笑みを浮かべて、ベンチから拍手を送った。

試合はそのまま敗れたが、試合後のオスナは「燃えましたね。登板したいと思っていてコーチ陣にも言っていたので、やっと実現したという形ですね」と話した。

この試合は先発の吉村が初回に佐藤輝の打球を右手に受け、６球で降板。６投手が登板していたこともあり、大差をつけられたヤクルトにとっては、投手を起用したくない状況だった。

今季のＮＰＢでは５月１日のヤクルト−ＤｅＮＡ（神宮）で１１点ビハインドの八回２死一、三塁からＤｅＮＡの内野手・柴田竜拓がマウンドに上がったケースがあった。