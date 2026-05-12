信用していない相手に見せる猫のサイン3選

1.逃げる

猫は、信頼していない相手には分かりやすく気持ちを伝えます。そのひとつが、「逃げる」というものです。警戒心が強い猫にとって、信用できない人間とのコミュニケーションはリスクでしかありません。近寄られると、そっぽを向いて逃げてしまうのです。

ほとんどの場合、逃げた後は家具の後ろや寝床に隠れます。名前を呼んでも、おいそれと出てくることはありません。まるで「ここにはいない」とでも言うように、相手を徹底的に無視するのです。愛猫があなたにこのような態度をとる場合、信用されていない可能性が非常に高いといえるでしょう。

2.攻撃する

信頼関係が成り立っていない相手には、攻撃を仕掛けてくることもあります。これは、「これ以上は近寄らないで！」というサイン。心理的に追い詰められており、相手に対して強い不信感を持っている証拠です。

攻撃する前は、「シャー」と鳴いたり、毛を逆立てて威嚇します。それでも相手が近づいてくる場合、引っ掻いたり噛みついたりといった方法で攻撃するのです。

3.目をそらす

猫は、意外にもアイコンタクトを大切にする動物です。大好きな人にまばたきをして挨拶しますが、信用できない相手には目を合わせることもしません。偶然に目が合ったとしても、すぐにそらしてしまいます。

これは、おとなしい性格の猫に比較的よく見られるサインです。攻撃をする勇気はないものの、目をそらすことで距離を保とうとしているのでしょう。愛猫を見つめても必ず目をそらす場合は、信頼関係が築けていないかもしれません。

関係が悪化する原因

それでは、信頼関係が崩れるきっかけとは何なのでしょうか。

さまざまなケースがありますが、飼い主さんの行動によって「びっくりした」「嫌な思いをした」という経験が原因となっている場合が多いようです。例えば、飼い主さんが突然大きな声で叱ったり、嫌がっているのに無理に撫で続けたり…。恐怖心や不快感が積み重なった結果、信用できない相手とジャッジされてしまうのです。

一方で、自覚がないまま猫の信頼を失っているケースもあります。動物病院に連れて行こうとしたり、爪切りをしたり、飼い主として当たり前のお世話が猫のトラウマになっていることも。これらのお世話を担当する家族が嫌われるというのは、よくある話です。猫の恐怖心に寄り添わないことで、更に信頼関係が崩れることもあります。

信頼を取り戻すコツ

猫の信頼を取り戻すには、大変な時間を要します。まずは、猫のペースに合わせることから始めましょう。猫から近づいてくるまで、距離を保つようにします。

主導権を持たせることで、猫が安心して飼い主さんに近付けるようになります。近づいてきても、すぐに撫でたり抱っこしたりするのはご法度。あくまで、猫から求めてくるのを待つようにしてください。猫が近づいてきたときは、おやつを与えるなどして、飼い主さんがメリットのある相手だと認識させるようにするとなおいいでしょう。

また、猫が安心できるスペースを確保することも大切です。怖くなったときに逃げ込める場所があることで、猫の心理的な負担を減らせるからです。身を隠せて、且つ猫からは外部を確認できる場所がおすすめ。押し入れの上段や家具の上に、猫用のドーム型ベッドを設置してみてください。難しい場合は、キャットタワーやキャットウォークを設置してもいいでしょう。

まとめ

猫は、ちょっとしたことがきっかけで不信感を持つことがあります。そして、一度失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。普段から、猫のペースに合わせる生活を心掛け、いつでも甘えられる存在になるといいでしょう。