その日、なかなか仕事が進まなかったという飼い主さん。その原因となったリップクリームを巡る可愛すぎる攻防戦は、Instagramで21万回以上再生されるほど話題に！コメント欄には「たまらない可愛さ」「仕事が進まない癒しタイムw」「仲間に入りたい…」といった声が殺到しました！

【動画：リップクリームを『絶対に倒したい猫』vs『絶対に立てたい人間』…爆笑の攻防戦】

パソコンで仕事していたら…

Instagramアカウント「あずき (@azuki_minuet0)」さまは、ミヌエットの「あずき」ちゃんと飼い主さんの日常を切り取り、紹介しているアカウントです。

ある日のこと。飼い主さんが自宅で仕事をしていると、パソコンデスクにあずきちゃんがやってきたのだそう。

そして、デスクの上に立てて置いてあったリップクリームに興味を示したというあずきちゃん。そして……

リップクリームを猫パンチで倒して遊び始めたというあずきちゃん。飼い主さんが倒されたリップクリームをもう一度、立て直すと……

再び猫パンチで応戦！どうやらあずきちゃんにとって、リップクリームは最高のおもちゃになってしまったようです。

終わらないリップクリームを巡る攻防戦

その後も終わらないリップクリームを巡る攻防戦。あずきちゃんが倒し、飼い主さんが直すと、「待ってました！」とばかりに再び素早く倒していくあずきちゃん。これではなかなか仕事に身が入りません！

何ターンもこの攻防戦が続き、仕事が進まない状況に、思わず「疲れた……」と苦笑混じりに呟いてしまう飼い主さん（笑）さらに、リップクリーム倒しに夢中になっていたあずきちゃんがキーボードの上に乗り、勝手に操作してしまうというプチハプニングまで！

お茶目な子猫に振り回される様子が大反響

しかし、そんな状況下でも可愛いあずきちゃんにメロメロな飼い主さん。なかなか終わらない攻防戦、なかなか進まない仕事に苦笑しながらも、遊びに付き合ってあげるのでした！

飼い主さんとあずきちゃんの可愛すぎる攻防戦は、Instagramでも大きな反響を呼び、記事執筆時点で21万回以上再生されています。

コメント欄には「たまらない可愛さ」「仕事が進まない癒しタイムw」「仲間に入りたい…」「遊んじゃうよね～w」といった声が寄せられました！

そんな無邪気で可愛らしいあずきちゃんの別の日の様子は、Instagramアカウント「あずき (@azuki_minuet0)」さまでご覧いただけます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「あずき (@azuki_minuet0)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。