リップクリームを『絶対に倒したい猫』vs『絶対に立てたい人間』…爆笑の攻防戦が21万再生「永遠に続きそうｗ」「かわいいが溢れてるｗ」
その日、なかなか仕事が進まなかったという飼い主さん。その原因となったリップクリームを巡る可愛すぎる攻防戦は、Instagramで21万回以上再生されるほど話題に！コメント欄には「たまらない可愛さ」「仕事が進まない癒しタイムw」「仲間に入りたい…」といった声が殺到しました！
【動画：リップクリームを『絶対に倒したい猫』vs『絶対に立てたい人間』…爆笑の攻防戦】
パソコンで仕事していたら…
Instagramアカウント「あずき (@azuki_minuet0)」さまは、ミヌエットの「あずき」ちゃんと飼い主さんの日常を切り取り、紹介しているアカウントです。
ある日のこと。飼い主さんが自宅で仕事をしていると、パソコンデスクにあずきちゃんがやってきたのだそう。
そして、デスクの上に立てて置いてあったリップクリームに興味を示したというあずきちゃん。そして……
リップクリームを猫パンチで倒して遊び始めたというあずきちゃん。飼い主さんが倒されたリップクリームをもう一度、立て直すと……
再び猫パンチで応戦！どうやらあずきちゃんにとって、リップクリームは最高のおもちゃになってしまったようです。
終わらないリップクリームを巡る攻防戦
その後も終わらないリップクリームを巡る攻防戦。あずきちゃんが倒し、飼い主さんが直すと、「待ってました！」とばかりに再び素早く倒していくあずきちゃん。これではなかなか仕事に身が入りません！
何ターンもこの攻防戦が続き、仕事が進まない状況に、思わず「疲れた……」と苦笑混じりに呟いてしまう飼い主さん（笑）さらに、リップクリーム倒しに夢中になっていたあずきちゃんがキーボードの上に乗り、勝手に操作してしまうというプチハプニングまで！
お茶目な子猫に振り回される様子が大反響
しかし、そんな状況下でも可愛いあずきちゃんにメロメロな飼い主さん。なかなか終わらない攻防戦、なかなか進まない仕事に苦笑しながらも、遊びに付き合ってあげるのでした！
飼い主さんとあずきちゃんの可愛すぎる攻防戦は、Instagramでも大きな反響を呼び、記事執筆時点で21万回以上再生されています。
コメント欄には「たまらない可愛さ」「仕事が進まない癒しタイムw」「仲間に入りたい…」「遊んじゃうよね～w」といった声が寄せられました！
そんな無邪気で可愛らしいあずきちゃんの別の日の様子は、Instagramアカウント「あずき (@azuki_minuet0)」さまでご覧いただけます。
写真・動画提供：Instagramアカウント「あずき (@azuki_minuet0)」さま
執筆：しおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。