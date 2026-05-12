ミッキーの飾りやUVカット率約99％以上がうれしい！ベルメゾン ディズニー「洗濯機で洗えるキャスケット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、日除けしながら小顔効果も期待できる、ディズニーデザイン「洗濯機で洗えるキャスケット」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「洗濯機で洗えるキャスケット」ミッキーモチーフ
© Disney
価格：4,990円（税込）
頭周りサイズ：フリー（約56〜58cm）
つばの長さ：約8cm
つば部分：UVカット率約99％以上素材
品質：ポリエステル100％
付属品あごひも
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ミッキーモチーフ」デザインのキャスケット。
カジュアルな服装にも合わせやすいキャスケットタイプで、天然素材風に見えるナチュラルな風合いがポイントです。
つば部分はUVカット率約99％以上で、紫外線対策もバッチリ！
© Disney
左サイドにはミッキーモチーフのワンポイント飾りも付いています。
ミッキーモチーフが小さく揺れてかわいい☆
© Disney
カラーは、コーディネートに取り入れやすい「ブラック」と、
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上品な雰囲気の「グレー」の2色展開です。
どちらのカラーもシンプルで使いやすく、大活躍間違いなし！
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調節と取り外しが可能なあごひも付きなのもうれしい。
あごひもは風の強い日や、自転車に乗る際に重宝します。
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内側は抗菌防臭機能付きメッシュ素材に。
洗濯機で丸洗いができるので、汗をかく夏も清潔な状態をキープできます。
コーディネートのアクセントにもなるオシャレな帽子。
日除けしながら小顔効果も期待できる、ディズニーデザイン「洗濯機で洗えるキャスケット」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
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