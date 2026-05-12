ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、日除けしながら小顔効果も期待できる、ディズニーデザイン「洗濯機で洗えるキャスケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「洗濯機で洗えるキャスケット」ミッキーモチーフ

© Disney

価格：4,990円（税込）

頭周りサイズ：フリー（約56〜58cm）

つばの長さ：約8cm

つば部分：UVカット率約99％以上素材

品質：ポリエステル100％

付属品あごひも

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーモチーフ」デザインのキャスケット。

カジュアルな服装にも合わせやすいキャスケットタイプで、天然素材風に見えるナチュラルな風合いがポイントです。

つば部分はUVカット率約99％以上で、紫外線対策もバッチリ！

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左サイドにはミッキーモチーフのワンポイント飾りも付いています。

ミッキーモチーフが小さく揺れてかわいい☆

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カラーは、コーディネートに取り入れやすい「ブラック」と、

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上品な雰囲気の「グレー」の2色展開です。

どちらのカラーもシンプルで使いやすく、大活躍間違いなし！

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調節と取り外しが可能なあごひも付きなのもうれしい。

あごひもは風の強い日や、自転車に乗る際に重宝します。

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内側は抗菌防臭機能付きメッシュ素材に。

洗濯機で丸洗いができるので、汗をかく夏も清潔な状態をキープできます。

コーディネートのアクセントにもなるオシャレな帽子。

日除けしながら小顔効果も期待できる、ディズニーデザイン「洗濯機で洗えるキャスケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

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