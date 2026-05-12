◇プロ野球セ・リーグ 阪神10-0ヤクルト(12日、神宮球場)

阪神は先発・西勇輝投手が6回無失点と好投。打線は初回に2点を先制すると、7回、8回、9回と本塁打攻勢で追加点を挙げ大量10得点。首位・ヤクルトに快勝しました。

初回、打線は1番・郄寺望夢選手が先頭打者ホームランを放ち、いきなり先制に成功します。さらに佐藤輝明選手がピッチャー強襲の内野安打で出塁。しかし、この打球を受けたヤクルト先発・吉村貢司郎投手がアクシデントで降板する事態となり、急きょマウンドに上がった2番手・小澤怜史投手に対し、大山悠輔選手がタイムリー二塁打を放ち追加点を挙げます。

投げては先発・西勇輝投手が安定感ある投球を見せます。初回こそ安打と四球で2死1、3塁のピンチを招きましたが、後続をゴロに打ち取り無失点。2回以降は二塁を踏ませない落ち着いた投球を続け、ヤクルト打線を封じ込みます。西投手は6回74球を投げ、2被安打、5奪三振、3与四球、無失点とテンポ良く試合を作り、チームに流れを引き寄せました。

7回には、2死1塁の場面で代打・嶋村麟士朗選手が送られると、逆方向へ振り抜いた打球は、レフトスタンドへ飛び込む貴重な2ランとなりました。これがうれしいプロ初本塁打となり、4-0とリードをさらに広げます。すると8回にも大山選手にソロ、9回にも森下翔太選手に満塁弾が飛び出し大量10得点。投手陣は、最後までヤクルト打線を無失点に抑え、阪神が完封リレーで首位攻防戦の初戦をものにしました。