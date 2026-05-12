卓球の世界選手権団体戦で銀メダルを獲得した日本代表が１２日、開催地の英ロンドンから帰国し、都内で会見を開いた。

男子の張本智和（トヨタ自動車）、女子の張本美和（木下グループ）は兄妹そろって銀メダルを獲得する快挙を達成。智和は「メダルという形に残せたことがうれしい」とはにかみ、美和も「金じゃなくてすごい悔しいですけど、お兄ちゃんと一緒にメダルが取れたのでうれしいです」と笑顔で話した。

１１日に国際卓球連盟が発表した最新の世界ランキングでは、美和が３位に浮上。智和も３位をキープし、兄妹でトップ３に入った。卓球界最強兄妹の名を世界に知らしめ、美和は「すごくうれしい。お兄ちゃんが３位だったので、追いつけたっていうより一緒になれてうれしい。でも私もお兄ちゃんも１位を目指しているのでまだまだ満足はできない。私としては自己ベストなのでそこはうれしいです」。

智和も「ニュースで知りました。トップ３って簡単なことではないので、それを男子でも女子でもできたことは本当にうれしい。美和が今言ったように、もっと上を目指していきたい。まずはお互いの順位を維持しながら、いつか１位で一緒になれたらうれしい」と切磋琢磨（せっさたくま）しながら、まだまだ高みを目指していく。