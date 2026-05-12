歌手・相田翔子がブログで、９日のフジテレビ「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」で衝撃の宇宙人ドッキリを仕掛けられたことに「自分のＯｎＡｉｒは恥ずかしくて中々観られないのですが昨日はリアルタイムで観ましたよ 大仕掛けで本当にパニックでした」と記した。

「冷静に観ると怪しい場面が多々あって笑いました ツッコミどころ満載ですね」「ラストでまさかのゆうこりんも可愛かった」

番組では相田翔子＆はいだしょうこの「Ｗしょうこ」をターゲットに「地球外生命体は存在したドッキリ」を敢行。純粋な２人に、静岡県・東伊豆町のロケで大規模なドッキリを仕掛け、不可解なことが続発して恐ろしい宇宙人の侵略を信じてしまった２人は表情を失って絶句した。

そこにネタ明かし役で、小倉優子（４２）が爆発したはずの「こりん星」のりんごももか姫となって登場し、手下の宇宙人たちと「恋のシュビドゥバ」（２００４）を熱唱し「ドッキリグランプりんこだプ〜！」。

相田翔子は「無駄におおがかり…」と言葉を失った。ノリノリの小倉優子が「宇宙からきた、こりん星のゆうこりんだプ〜」と告げると、はいだしょうこが真顔で「コレ仕事として受けたの？」「ゆうこりん、アレ、クチパクだった？」と聞いて、爆笑が起こった。

ネットでも話題となり「Ｗしょうこドッキリが想像を絶する面白さ」「今日のドッキリＧＰ神回だろ」「宇宙人襲来のパニックが絶妙すぎてお腹痛い」と話題になっている。