DHCの新作クッションファンデーション♡シワ改善も叶える大人BB誕生

DHCから、シワ改善とシミ予防を同時に叶える「DHC 薬用 リンクルリペア BB クッションファンデーション」が2026年5月12日(火)に新発売されます。DHC初となるナイアシンアミド配合の薬用クッションファンデーションは、メークしながら本格スキンケアもできる注目アイテム♡ 年齢肌の悩みに寄り添いながら、ハリ感のある均一美肌へ導いてくれる、大人女性に嬉しい新作です。

1品8役の高機能BBクッション

価格：リフィル（パフ付き）3,850円（税込）／コンパクト1,210円（税込）

「DHC 薬用 リンクルリペア BB クッションファンデーション」は、シワ改善美容液、美白美容液、日やけ止め、化粧下地、ファンデーション、コンシーラー、ハイライト、カラーコントロールの1品8役を担うオールインワン仕様。

忙しい朝でも、これひとつでベースメイクが完成します。

有効成分ナイアシンアミドを配合し、メークをしながらシワ改善とシミ予防※6を同時に叶えてくれるのが魅力。さらに、SPF50＋/PA＋＋＋＋の国内最高表示基準値で紫外線対策もしっかりできます。

美容液レベルの肌ケア成分を81％※2配合しているため、乾燥しやすい大人肌にも嬉しい使い心地。

ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンなどの保湿成分が、うるおいとハリ感を与えながら、なめらかな肌へ整えてくれます。ライトオークル、ミディアムオークルの全2色展開。内容量は13gです。

発売日：2026年5月12日(火)

※リフィル・コンパクトは別売り

※1:メークアップ効果による

※2:精製水を含む

※6:メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

TWICEが魅せる♡SWEET 1DAYの世界観を受け継ぐ新作マンスリーカラコン

シワ・シミ・色ムラを自然にカバー

年齢とともに気になるシワやくすみ、色ムラにもアプローチ。肌の凹凸をカバーする“ストレッチリフトフィルム”が、肌をピンと引き上げたような印象に仕上げます。

さらに、“ブライトヴェールカバーパウダー”が光をやわらかく反射し、自然な透明感※3を演出♡

また、表情の動きに合わせて伸縮するロングラスティングフィット処方を採用。密着フィルムと皮脂コントロールパウダーが、崩れやヨレを防ぎ、つけたての美しい仕上がりを長時間※5キープします。

肌へのやさしさに配慮した6つのフリー設計もポイント。無香料、無鉱油、パラベンフリー、アルコールフリー、タール系色素フリー、紫外線吸収剤フリーで、毎日心地よく使えます。

※3:キメを整えることによる

※5:12時間化粧持ち試験済み（自社調べ）

キャンペーンをチェック

さらに発売記念キャンペーンも実施。2026年5月12日(火)～6月25日(木)の期間中は、お得なセット価格で購入できます。

・コンパクト＋リフィル1個：通常5,060円（税込）→4,444円（税込）

・コンパクト＋リフィル2個：通常8,910円（税込）→7,040円（税込）

・リフィル2個：通常7,700円（税込）→6,094円（税込）

毎日のメーク時間を美容時間に♡

スキンケアとメークアップを同時に叶える「DHC 薬用 リンクルリペア BB クッションファンデーション」。

気になる年齢肌悩みを自然にカバーしながら、シワ改善やシミ予防までできる高機能アイテムは、大人女性の強い味方になってくれそうです♡

時短しながら美肌を目指したい方は、ぜひチェックしてみてください。