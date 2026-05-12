タレントの矢口真里（43）が11日、「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、2人の息子について語った。

現在6歳と4歳という息子の成長について聞かれると、母の日に「お花とか選んで買ってきてくれるみたいなところも、凄くかわいいと思う」と言い、さらに「ちっちゃいところで、凄いお箸の持ち方とかがきれいになっていたりするの見ると…。下の子は凄い絵が上手で、鉛筆の持ち方が凄いきれいなんですよ。それを見た時に、どこで練習したんだろうと思ってきゅ〜んとなります。私たちもそこまでちゃんと教えたワケじゃなくて、きれいになっていたんですよ」と語った。

息子たちは「全然違います。性格も違うし、顔も次男は私に似てて、長男はダンナ、みたいな」と言い、顔について「めちゃくちゃ可愛いです。本当に、アイドルやってくれないかなっていう…親バカですけど」と思いを明かした。さらに「顔出ししてないんで、見せてないんですけど。めっちゃ見せたいです、本当は」と本音も吐露した。

アシスタントの「森三中」黒沢かずこが「もしかしたらね、将来やりたいってご本人から言うかもしれないからね」と話すと、矢口は「もうぜひぜひ、やってほしいです。“アイドル大変”みたいなイメージあると思うんですけど、なんかね、やっぱり芸能界面白いなって、ずっと魅力を感じてて」と母子続けてのアイドルを希望していた。

矢口は2011年に俳優・中村昌也と結婚したが13年に離婚。18年に元ファッションモデルの男性と再婚し、男児2人を出産した。