【アナグラムクイズ】「ん と う じ き」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
ひらがなをパズルのように組み替えることで、脳の普段使わない部分を刺激しましょう。制限時間は60秒です！ 柔軟な発想を持って、隠された単語を見つけ出してくださいね。
ん と う じ き
ヒント：最後の文字は「う」
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▼解説
正解は、不滅の業績や偉大な足跡を意味する「金字塔（きんじとう）」でした！ 「じき」などの音に惑わされず、5文字をうまく組み合わせられましたか？ 難しい言葉ですが、ひらめいた瞬間のスッキリ感は格別ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ひらがなをパズルのように組み替えることで、脳の普段使わない部分を刺激しましょう。制限時間は60秒です！ 柔軟な発想を持って、隠された単語を見つけ出してくださいね。
問題：「ん と う じ き」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ん と う じ き
ヒント：最後の文字は「う」
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正解：きんじとう正解は「きんじとう」でした。
正解は、不滅の業績や偉大な足跡を意味する「金字塔（きんじとう）」でした！ 「じき」などの音に惑わされず、5文字をうまく組み合わせられましたか？ 難しい言葉ですが、ひらめいた瞬間のスッキリ感は格別ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)