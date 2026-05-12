なごやめし「あんかけスパゲティ」の名店『コモ』が、初の県外進出を果たしました。店を任されたのは、“あんかけスパ未体験”だった女性店長です。伝統の味を守りつつ、自らのこだわりを詰め込んだ新メニューで挑む、波乱のオープン初日に密着しました。

■あんかけスパは初体験！？“県外初”任された女性店長





太麺に濃厚なソースをかけた「あんかけスパゲティ」の名店『コモ』。名古屋・栄に本店を置き、2026年に創業70周年を迎えた老舗です。





看板メニュー「シガツ」は、卵・ソーセージ・玉ねぎなどを炒めてカレーパウダーを加えるのがポイントで、ほのかに効いたカレー味がクセになります。そんなコモが2026年4月、初めて県外に飛び出し、岐阜県土岐市に店をオープンしました。コモの川人祐太専務：「全国の皆さんにコモの味を知ってもらうのが目標。なじみのない土地でコモの味を広げていくのが第一歩になる」

土岐店の店長に任されたのが、楓美加（かえで・みか 39）さんです。しかし、店長の誘いを受けるまでは、あんかけスパを食べたことがなかったということです。



楓美加店長：

「食べたことなくて。『あんかけって中華でしょ？』って。（店長の）話をもらった時はお断りした」

しかし、あんかけスパを一口食べてみたところ、その味に感動し「やります！」と即答したといいます。



楓さんは、飲食店は初体験。名古屋の本店などで、あんかけスパをはじめ、店のノウハウをイチから修業して準備しました。



楓美加店長：

「コモのファンがたくさんいるので、『味が違う』と言われるのも嫌だし。かなりプレッシャー」

■“コモ歴20年以上”の客も…その舌を唸らせることはできるか？





4月25日のオープン当日には、20人以上のお客さんが待っていました。中には「コモ歴は20年以上」と話す、“店長よりもコモに詳しい”お客さんの姿も。



コモ歴20年以上の男性：

「会社が栄でしたので、お昼は必ずコモ。（コモ歴は）20何年だと思います」

午前11時、ついにオープン。店は満席となり、楓さんもひたすらに作り続けます。



客ら：

「めちゃくちゃおいしいです。近くになかなかいいお店がなかったので、楽しみにしてた」

「辛いのかなと思ったけど、そんなに辛くなくて食べやすい」



コモ歴20年以上の男性からは、合格点をもらいました。



コモ歴20年以上の男性：

「相変わらずおいしいです。（いつもと）同じ味です」

楓さんの働きぶりに、川人専務は…。



コモの川人祐太専務：

「いい感じですね。強いて言うなら、明るさが欲しいですかね」



楓美加店長：

「忙しいです。勝手に私がテンパっちゃってます」

予定していなかったテイクアウトの注文もありましたが、袋や容器を用意して、無事に乗り切りました。そして、厨房も飛び出して、ホールの仕事も手伝いました。

■楓店長のこだわり詰まった“黒塗り”のメニュー





店のメニューにある謎の“黒塗りメニュー”は、楓さんが考えたオリジナル。塩コショウした「豚タン」と、さっぱりな「レモン」。今まであるようでなかった、焼肉店のような組み合わせです。



楓美加店長：

「ソース自体がすごくコショウ辛いので、何が合うか考えた時に、豚タンと。私は絶対、焼肉を食べるときに豚タンにレモンをかけるんですよ。私の好きなものを詰め込んだあんかけスパになりました」

少し心配でしたが、お客さんからは好感触でした。



客：

「野菜も塩コショウがきいてて、タン塩が太くジューシーなコリコリした食感が残る。おいしい」



開店から3時間半、無事に初日の営業が終了。用意した100人前が売り切れました。

楓美加店長：

「こんなに来てもらえるとは思っていなかったので、ちょっとテンパっちゃいました。『味が違う』って言われて、名古屋（の本店）に通われたらどうしようって思っていたので、（味が変わらないと）言ってもらえてうれしいです。これからも変わらない味を提供できるように頑張ります」