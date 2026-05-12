“推しポケモン”のエコバッグが付録！ 「ポケモンローカルActs」×「オレンジページ」コラボブック登場
特別付録「ポケモンローカルActsエコバッグ」が付いた生活情報誌「オレンジページ」2026年6月2日号増刊と2026年6月3日号増刊が、5月15日（金）から、全国の書店やオンライン書店などで発売される。
【写真】どっちもゲットしたい！ 「type B」のエコバッグ
■“たべる”をテーマにしたコラボ企画
今回「ポケモンローカルActs」と「オレンジページ」のコラボ企画として発売される2026年6月2日号増刊と2026年6月3日号増刊は、12道県の“推しポケモン”たちがプリントされたオリジナルエコバッグが付属した雑誌。
デザインは全2種類がそろい、6月2日号増刊付録の「type A」は全国の書店や一部のオンライン書店と「ポケモンセンター」で、6月3日号増刊付録の「type B」は「セブンネットショッピング」、「セブンイレブン」、「ポケモンセンター」で販売される。
また、5月29日（金）〜6月1日（月）の期間に東京で開催される大型リアルイベント「Pokemon GO Fest 2026：東京」にあわせてやってくる「ポケモンローカルActs物産展 出張所」の会場でも、特別付録付き「オレンジページ」を展開する予定だ。
さらに、「オレンジページ」2026年6月2日号、7月17日号、8月2日号の3号にて、“推しポケモン”と一緒に各地の食を紹介する記事も連載。「ポケモンローカルActs」コラボ商品を使ったレシピを通じて、日本各地のおいしい魅力を発信する。
■「オレンジページ」プロデュース弁当も登場
加えて、各地域の自慢の味をつめ込んだ、「オレンジページ」プロデュースの「ポケモンローカルActs 味めぐり弁当」が完成。「ポケモンローカルActs物産展 出張所」での販売が決定し、弁当を購入した人にはオリジナルデザインのステッカーが配布される。
【写真】どっちもゲットしたい！ 「type B」のエコバッグ
■“たべる”をテーマにしたコラボ企画
今回「ポケモンローカルActs」と「オレンジページ」のコラボ企画として発売される2026年6月2日号増刊と2026年6月3日号増刊は、12道県の“推しポケモン”たちがプリントされたオリジナルエコバッグが付属した雑誌。
また、5月29日（金）〜6月1日（月）の期間に東京で開催される大型リアルイベント「Pokemon GO Fest 2026：東京」にあわせてやってくる「ポケモンローカルActs物産展 出張所」の会場でも、特別付録付き「オレンジページ」を展開する予定だ。
さらに、「オレンジページ」2026年6月2日号、7月17日号、8月2日号の3号にて、“推しポケモン”と一緒に各地の食を紹介する記事も連載。「ポケモンローカルActs」コラボ商品を使ったレシピを通じて、日本各地のおいしい魅力を発信する。
■「オレンジページ」プロデュース弁当も登場
加えて、各地域の自慢の味をつめ込んだ、「オレンジページ」プロデュースの「ポケモンローカルActs 味めぐり弁当」が完成。「ポケモンローカルActs物産展 出張所」での販売が決定し、弁当を購入した人にはオリジナルデザインのステッカーが配布される。