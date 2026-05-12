「ＤｅＮＡ−中日」（１２日、横浜スタジアム）

お笑いコンビ「エルフ」の荒川がセレモニアルピッチを行った。

今カードは「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＧＩＲＬＳ☆ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 横濱ハーバー」として開催され、「ベイ☆ギャルマインド」をテーマとし、ギャル芸人の荒川が大役を務めた。

リリーフカーに乗って、相方のはると手を振りながら登場すると大歓声に迎えられた。すると、直後のあいさつでは「今日はニュースも拝見して、ファンの皆さんも選手の皆さんもいろいろ思ってらっしゃると思うけど。私にできるのは応援するのみ」と発言した。

名前は出さなかったが、この日ソフトバンクへのトレードが発表された山本祐大捕手に対する思いを語ったとみられ、スタンドからはがんばれ祐大」コールが沸いた。

ファンからは「まさかエルフの荒川ちゃんに泣かされるとは思わなかった」、「出てきてすぐ祐大の事触れたー そういう人だよね、、荒川さん、、ありがとう」、「いいギャルマインドでした、ちょっと泣いた」、「しっかり礼儀正しい芸人さん」などとの声があった。

その後はいつものギャルらしさを取り戻し、マウンド上では山崎康晃にネイルを見せる場面もあった。投球前に特別使用のピンクボールを掲げ、豪快な投球を見せるとスタンドが大きく沸いた。

荒川はその後、球団を通して「緊張しました！！はよ投げなと思って！ちゃんと投げられてました？教えてホンマ！１か月前くらいから練習を始めて、いろんな芸人さんから教えていただきました。みんな教え方が違いました（笑）山崎選手と九鬼選手がつけていたキャッチャー用のネイル、渋谷に広めたいなと思ってます！ベイスターズしか勝たん！！」とコメントした。