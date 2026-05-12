センチネルの勢いが止まらない!？ 太田プロダクション所属の芸人たちが出演する事務所主催ライブ「太田プロライブ月笑2026／5月ROUND」が11日、東京・シアターマーキュリー新宿で開催され、お笑いコンビ、センチネルが4連勝を飾った。

同ライブはお客さんが審査するバトル形式ライブを毎月開催し、年間王者を決めるもの。過去にはアルコ＆ピース、タイムマシーン3号などが王者を獲得している。

今回のMCは、3連覇中のセンチネルが担当。ネタでは5月も勝利を収め、今シーズン全勝の快挙を達成。宮下草薙が19年に打ち立てた最多連勝記録4回に並び、同じく同年に打ち立てた年間最多優勝6回に並ぶ勢いで、シーズンを独走中だ。トミサット（33）は「宮下草薙さんの連覇記録を抜きたいです」と意気込んだ。

一方、大誠（32）は「オープニング映像で、みんなバク宙とかしてハケていくのに、僕だけ舞台に沈んでいく演出にされていまして、ありがたかったのに最近観たからという理由でなんの脈絡もなくドラマ『SPEC』の例えツッコミをしてスベってしまいました」とし、「反省と勉強の日々です。毎日を頑張ります」とコメントした。

他事務所ゲストとして「R−1グランプリ2026」ファイナリストのお抹茶（36）、太田プロからはアイデンティティが出演した。