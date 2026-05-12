本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



5/12（火）



EUR/USD

1.1600（7.80億ユーロ）

1.1700（19億ユーロ）

1.1740（6.74億ユーロ）

1.1745（13億ユーロ）

1.1750（20億ユーロ）

1.1785（12億ユーロ）

1.1800（17億ユーロ）

1.1815（8.35億ユーロ）



USD/JPY

156.00（14億ドル）

156.50（11億ドル）

158.35（5.96億ドル）

159.35（5.93億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1745と1.1750、1.1785と1.1800などに大規模設定が集まっている、1.17台後半でのマグネット効果が想定される



ドル円は156.00と156.50に大規模設定あり、下方向に吸い寄せられる可能性も

外部サイト