本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/12（火）
EUR/USD
1.1600（7.80億ユーロ）
1.1700（19億ユーロ）
1.1740（6.74億ユーロ）
1.1745（13億ユーロ）
1.1750（20億ユーロ）
1.1785（12億ユーロ）
1.1800（17億ユーロ）
1.1815（8.35億ユーロ）
USD/JPY
156.00（14億ドル）
156.50（11億ドル）
158.35（5.96億ドル）
159.35（5.93億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1745と1.1750、1.1785と1.1800などに大規模設定が集まっている、1.17台後半でのマグネット効果が想定される
ドル円は156.00と156.50に大規模設定あり、下方向に吸い寄せられる可能性も
5/12（火）
EUR/USD
1.1600（7.80億ユーロ）
1.1700（19億ユーロ）
1.1740（6.74億ユーロ）
1.1745（13億ユーロ）
1.1750（20億ユーロ）
1.1785（12億ユーロ）
1.1800（17億ユーロ）
1.1815（8.35億ユーロ）
USD/JPY
156.00（14億ドル）
156.50（11億ドル）
158.35（5.96億ドル）
159.35（5.93億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1745と1.1750、1.1785と1.1800などに大規模設定が集まっている、1.17台後半でのマグネット効果が想定される
ドル円は156.00と156.50に大規模設定あり、下方向に吸い寄せられる可能性も