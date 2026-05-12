近年、地方の持つ固有の文化や歴史を現代的な音楽と掛け合わせ、新たな価値を再発見する「ローカル・カルチャー・フェス」が全国的な盛り上がりを見せている。そんな中、古くから織物産業の街として知られる群馬県桐生市にて、新たな野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』の初開催が決定した。

このフェス、ただの音楽イベントではない。「西の西陣、東の桐生」と称される織物産業の歴史を持つ桐生の街で、伝統的な「桐生八木節まつり」などの地域文化と、現代の音楽シーンを融合させるという極めて野心的な試みだ。制作を担当するのは、あの「GREENROOM FESTIVAL」を手掛ける「GREENROOM CO.」。音楽、アート、そして伝統工芸が混じり合う、多幸感あふれる空間になることは間違いないだろう。

それでは、気になるイベント概要を見ていこう。

伝統と革新の融合！ コンセプトは「地域創楽」

『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』が掲げるコンセプトは、“Music & Craft Culture Festival”。単なる音楽イベントにとどまらず、桐生が誇る「桐生八木節まつり」や伝統工芸などのカルチャーと、現代の音楽シーンを融合させる試みだ。

地元の住民や企業、ショップと連携して「地域を創り、音や空間を楽しむ」ことで、桐生市の観光の未来を奏でる『地域創楽』プロジェクトとして始動する。カルチャーと音楽シーンがどのように融合して新たな空間を生み出すのか、胸の高鳴りが止まらない。

そして会場となるのは、桐生市稲荷町にある「新川公園」。ここはかつて桐生新川球場があった場所で、「日本野球聖地・名所150選」にも認定されている歴史あるスポットだ。都内からも約2時間でアクセス可能という好立地にありながら、豊かな緑と水を感じられる開放的な空間で、自由で多幸感溢れる場が創造されるという。

都会の喧騒から離れ、豊かな自然の中でカルチャーや音楽を浴びることができるのは良いリフレッシュになりそうだ。

桐生に縁ある豪華メンツが集合！ 気になる日割りが発表

また、開催を控え、第1弾・第2弾で出演が発表されていたアーティストの日割りが、ついに発表された。そのラインアップは、まさに「桐生だからこそ」の特別な布陣となっている。

初日の6月6日（土）は、メンバーのmabanuaが桐生市に移住して活動拠点としていることでも知られるトリオバンド『Ovall』が登場。ジャンルをシームレスに横断する彼らのグルーヴは、歴史ある街の空気感と最高にマッチしそうだ。

さらに、桐生市出身の『どんぐりず』とレジェンド『大沢伸一』がタッグを組んだ『DONGROSSO』や、マルチプレイヤーとしてシーンを牽引する『TENDRE』も同日に出演を予定している。

翌6月7日（日）には、遠藤大介によるソロプロジェクト『DE DE MOUSE』がステージに登場。バンドシーンとクラブシーンの双方を横断し、あらゆる枠組みを超えた縦横無尽な活動とライブパフォーマンスで人々を魅了し続ける存在が、会場を盛り上げる。国内トップシーンで活躍する彼が、桐生の地でどのようなパフォーマンスを見せるのか。アーティストの背景を知ると、より一層フェスの深みが増してくる。

このような「桐生だからこそ」の豪華出演者が集まるなか、特に注目を集めるのは『Ovall』と『DONGROSSO』であろう。多くの地元の人々にも愛され、この街の空気をよく知る彼らが、聖地・新川公園でどのようなパフォーマンスを見せるのか。開幕直後から、会場のボルテージが最高潮へ向かう期待が高まる。

このほか、国内のトップシーンで活躍するミュージシャンやDJがゲストとして招かれる予定で、今後の続報からも目が離せない。

6月6日・7日は桐生へ！ 五感で楽しむ新フェスで、初夏の思い出を先取り

「伝統×音楽」という言葉は使い古されているかもしれないが、桐生の織物文化とGREENROOMのセンスが融合するとなれば、話は別だ。伝統ある織物の街・桐生が、音楽とクラフトカルチャーの力でどう塗り替えられるのか、今から期待が高まる。

チケットは、5月1日(金)より一般販売がスタートした。料金は1日券が5000円（税込）、2日通し券が9500円（税込）となっている。

初夏の風を感じながら、桐生の歴史と最新の音楽に身を委ねる週末。2026年6月のカレンダーに、今すぐ印をつけておいて損はなさそうだ。

イベント概要

●名称：KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE

●日程：2026年6月6日（土）・7日（日）

●場所：新川公園（群馬県桐生市稲荷町1）

●時間：開場11:00 / 開演13:00 / 終演20:00（予定）

●チケット：一般 2日通し券 9,500円 / 1日券 5,000円（いずれも税込）

●公式サイト：http://kiryufestival.jp/