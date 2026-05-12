女子レスリングで五輪3連覇を達成した吉田沙保里さんは5月5日、Instagramを更新。こどもの日に開催された「JA全農チビリンピック2026」に参加したことを報告した。

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吉田さんは「今年もJA全農チビリンピック2026に参加させていただきました」とコメントし、イベントの様子を投稿。女子サッカー元日本代表FWの岩渕真奈さん、サッカー男子元日本代表の中澤佑二さん、元ロッテの里崎智也さん、元女子マラソン選手の高橋尚子さん、元卓球日本代表の石川佳純さんら豪華アスリートと撮影した笑顔の集合写真を公開した。吉田さんは、親子マラソンを応援する中で「自然と体が動いて一緒に走ったり」と振り返り「やっぱりスポーツっていいですね」と、スポーツの魅力をあらためて実感した様子をつづった。

投稿では、高橋尚子さんと石川佳純さんとの3ショットも公開。「asics色強めの記念撮影」と紹介し、笑顔あふれるオフショットとなっている。最後は「おつかれさまでした」とコメントし、投稿を締めくくった。



【画像】吉田沙保里さんら、豪華アスリートの集合写真（画像は吉田沙保里さんInstagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「豪華過ぎるメンバー」「さおりさん、顔小さくて可愛いですね！」「すげぇメンバー」「さおりさんマジで顔小さい」「かわい～い！」「トップアスリート集団」などコメントが寄せられた。