俳優の小芝風花（29）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】小芝風花のドレス姿や“印象ガラリ”な姿

これまでInstagramで、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」やBS時代劇「あきない世傳 金と銀」での着物姿、日曜劇場「19番目のカルテ」の撮影現場で眠る姿など、仕事のオフショットをたびたび公開してきた小芝。また、プライベートについても発信し、29歳の誕生日を迎えた2026年4月16日の投稿では、金髪姿で印象がガラリと変わった姿を披露。「風花ちゃんに見えない！」「いつもと雰囲気違くて、本人かわからなかった」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

デコルテあらわなドレス姿に反響

5月10日は、デコルテがあらわな黒のドレス姿で「第34回 橋田賞」の受賞式に登壇したことを報告。「いい作品を作ろうとチーム一丸となって取り組んだ結果、この様な素晴らしい賞を頂くことが出来ました。作品に携わってくださった皆様、作品を見てくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございますっっ。この賞に恥じないよう、これからも精進いたします。面白い作品をお届けできるように頑張りますので、楽しみに待っていてくださいね」と、受賞の喜びと感謝の思いをつづった。

この報告に、タレントのファーストサマーウイカ、声優の平野綾らが「いいね！」を付けて祝福。ファンからも「おめでとうございます！次の作品も楽しみにしてます！」「めちゃめちゃ最上級にお似合い。ステキですね」「大人の魅力が出てきましたね！」「お体には気をつけて！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）