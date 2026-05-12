11日放送のラジオ番組「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（文化放送）にゲスト出演した作家の適菜収氏の高市早苗首相への批判発言がネット上で物議を醸している。

番組のメインコーナー「大竹メインディッシュ」に出演した適菜氏。冒頭、大竹は適菜氏について「日本の高市政権をみなさんはどんな風にご覧になっているかをいろんな角度から伺いたいと思います」と紹介した。

大竹から紹介を受けた適菜氏は高市首相について「いろんな問題を起こしてますよね」とし、高市首相をめぐる疑惑を「問題」と表現。

その上で、「こんな人間が政治家になってついには総理大臣になったのが不思議で、高市の過去について調べているうちに、とんでもないことが分かった」と明かし、高市首相が過去に米政治家・パトリシア・シュローダー下院議員の事務所に勤務していたことについて、「うそをついて潜り込んだ可能性がある」などと持論を展開していた。

高市首相批判はヒートアップ。適菜氏は現在の高市首相の外交について、「要するにやってることはトランプのケツをなめるだけ。で、トランプにいきなり抱きついたり、ぴょんぴょん飛び跳ねたり」と指摘。また、「外交自体ができないからふざけてみせたりおどけてみせたり色目使ってみせたりするんですね」と断罪した。

発言にネット上からは、「高市氏を支持してないが、これに関しては怒りを覚える」「意見が異なるにしても、他人に対してこんなこと言ったら普通に『ひぼう中傷』でしょ」「最低すぎる。ありえない暴言」という批判が殺到している。

批判がエスカレートした先で飛び出したこの暴言。番組公式X（旧Twitter）などにも多くの批判が寄せられていた。