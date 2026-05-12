タレントの矢口真里（43）が11日、「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。最近受けた美容医療について語った。

パーソナリティのお笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博と顔のシワについての話題になり、「どうしてるの？」と聞かれた矢口は「私は頑張って隠していますから」と笑った。

アシスタントの「森三中」黒沢かずこが、「新しい美容医療やられたって…」と話を向けると「そうなんです。この間初めて、顔にハリを出す、美容注射みたいなのやって」と明かし、その施術は「整形って言うよりは、肌治療」と説明した。

黒沢が「皆さん、言っていないけど、やっている方多いんですってよ。やぐっちゃんは宣言しましたけど」と言うと「結構今、当たり前のように」とうなずき、施術後は違和感もなく「何回も続けて行くやつなんで。この間1回やって、凄い実感したんで、また行かなきゃって。色んな種類があるんです。首のシワとか、気になっていて。これも1回で薄くなって…。3回くらいやると線がなくなるって」と効果に満足な様子だった。