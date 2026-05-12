月に一度会える猫が大好きすぎて、ペロペロが止まらないわんこ。我慢の限界を迎えた猫が可愛すぎる反撃に…！？にゃんこ愛が止まらないわんこの姿が反響を呼び、投稿は11万回再生を突破。「可愛くて仕方ないもんね」「ビショビショｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬に『大好き！』と舐められまくる猫→限界を迎えてしまい…あまりにも可愛い『反撃方法』】

猫のたまちゃんが大好きな2匹

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」の投稿者さんご夫婦の愛犬は、ボーダーコリーの「リーリエ」ちゃんと、オーストラリアンシェパードの「ガルチェロ」くん。仲良し姉弟の日常が、たびたびSNSで話題になっています。

この日は、2匹が大好きな猫の「たまちゃん」が遊びに来る日。ママがそのことを伝えると、同じタイミングで首をかしげたそう。そして一目散に玄関へ…！ちゃんと言葉を理解し、まだかまだかと待つ姿はなんとも微笑ましい限り。

熱烈なペロペロ攻撃！

待ちに待ったたまちゃんをいの一番に歓迎したのはガルチェロくん。過去に数度触れ合っていますが、毎回熱烈なペロペロ攻撃でお出迎えするのだとか。以前猫パンチをお見舞いされたことなど忘れたかのように、この日もたまちゃんがビショビショになるまであふれる愛は止まりません…！

リーリエちゃんはというと、そんなふたりをそっと見守っていたそう。もちろんたまちゃんのことは大好きですが、一歩引いた場所から気にかけている姿は、まさにお姉さんといったところ。

カプッ…！可愛すぎる反撃♡

生後9か月のたまちゃん、段々と甘えられるようになりママの手にスリスリ♡そんなたまちゃんを可愛いと思うのはママだけではありません、ガルチェロくんもスリスリ…！

すると我慢の限界だったのか、ガルチェロくんの頭をカプッと食べたというたまちゃん。気持ちとは裏腹の優しすぎる反撃には、思わず頬が緩んでしまいます。

とっても面倒見の良い(！？)リーリエちゃんとガルチェロくんがいれば、たまちゃんも伸び伸びと大きくなっていくことでしょう♡

たまちゃん大好きな2匹の姿にニンマリした人も多いようで「今回もビチョビチョｗｗ」「すべてに前のめりなガルちゃん(笑)」「好きが止まらない～！」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」には、リーリエちゃんとガルチェロくんの微笑ましい日々が投稿されています。たまちゃんとの触れ合いも見逃せません♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております