アソビシステム所属のアイドルグループ・Toi Toi Toiの山田せいあが、お笑い芸人・永野とのコラボ動画を、Toi Toi Toi公式および本人のInstagramに投稿した。

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山田は、5月6日放送のラジオ日本『60TRY部』（火曜・水曜 18:00～21:00）水曜コーナー「永野 シネマセッション」の初マンスリーゲストとして出演。29歳でグループに加入したことや、Toi Toi Toiの魅力、加入前にガールズバンド活動を挟みながら10年間アイドルとして活動してきた経歴などを語った。番組内では、これまでの自分を「ただ見つかってなかっただけ」と表現し、互いに根拠のない自信を持っているという点で永野と意気投合。映画の話は後回しとなり、山田の自己紹介に徹した回となった。

放送後に公開された動画では、ラジオ日本のスタジオで山田と永野がテンション高く踊りまくり、最後は「フォー！」からの「Toi Toi Toi」と叫んでポーズを決める姿が切り取られている。投稿には「【ﾌｫｰ!!!!!】永野さんと一緒にﾌｫｰする山田です。」とのコメントが添えられた。コメント欄には「テンション高すぎ」「ヤバイくらいテンアゲ」などの声が寄せられている。

（文＝本 手）