「泣けてきちゃいました」木下優樹菜、娘たちからの母の日プレゼントに感動「かっこいいファミリー」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは5月10日、自身のInstagramを更新。娘たちからのプレゼントを公開し、感動をつづりました。
【写真】木下優樹菜の娘たちによる豪華手料理
また「りりながプレゼントしてくれた オイル、大切に使うね」と、プレゼントも公開。幼少期の娘たちと手をつないだショットも掲載し「大好き、愛してる 莉々菜 茉叶菜 2人合わせてジャスミンだよ #母の日」と、愛のメッセージもつづりました。家族の絆が伝わってきます。
コメントでは「なんてステキ そりゃ涙しかない」「料理もお花もセンス良い 愛ですね」「娘たちほんと素敵〜かっこいいファミリー」「可愛い3人」「すてきすぎるーーーーー！！！まいにちママおつかれさまぁぁ」「良きママ良き娘たち大好きだよ」「子供たちも大きくなりましたね」「お料理にケーキ美味しそう 素敵な母の日ですね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】木下優樹菜の娘たちによる豪華手料理
「すてきすぎるーーーーー！」木下さんは「Ririna Makana 私を 君たちのママにしてくれて本当にありがとうございます。今日は料理を作ってる姿を見て なんっか急に泣けてきちゃいました【シラフです】本当にありがとう。美味しかったぁ」とつづり、6枚の写真と2枚の画像を投稿。娘たちとのスリーショットや、娘たちが作った手料理を公開しました。とても豪華で、おいしそうなものばかりです。
コメントでは「なんてステキ そりゃ涙しかない」「料理もお花もセンス良い 愛ですね」「娘たちほんと素敵〜かっこいいファミリー」「可愛い3人」「すてきすぎるーーーーー！！！まいにちママおつかれさまぁぁ」「良きママ良き娘たち大好きだよ」「子供たちも大きくなりましたね」「お料理にケーキ美味しそう 素敵な母の日ですね」と、絶賛の声が寄せられました。
「綺麗すぎて目眩が」4月17日の投稿でも、娘たちとのプライベートショットを披露していた木下さん。恋人とのほほ笑ましいやりとりも公開しています。ファンからは「いい関係すぎる」「綺麗すぎて目眩が」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)