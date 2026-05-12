元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは5月10日、自身のInstagramを更新。娘たちからのプレゼントや手料理を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木下優樹菜さん公式Instagramより）

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元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは5月10日、自身のInstagramを更新。娘たちからのプレゼントを公開し、感動をつづりました。

【写真】木下優樹菜の娘たちによる豪華手料理

「すてきすぎるーーーーー！」

木下さんは「Ririna Makana　私を　君たちのママにしてくれて本当にありがとうございます。今日は料理を作ってる姿を見て　なんっか急に泣けてきちゃいました【シラフです】本当にありがとう。美味しかったぁ」とつづり、6枚の写真と2枚の画像を投稿。娘たちとのスリーショットや、娘たちが作った手料理を公開しました。とても豪華で、おいしそうなものばかりです。

また「りりながプレゼントしてくれた　オイル、大切に使うね」と、プレゼントも公開。幼少期の娘たちと手をつないだショットも掲載し「大好き、愛してる　莉々菜　茉叶菜　2人合わせてジャスミンだよ　#母の日」と、愛のメッセージもつづりました。家族の絆が伝わってきます。

コメントでは「なんてステキ　そりゃ涙しかない」「料理もお花もセンス良い　愛ですね」「娘たちほんと素敵〜かっこいいファミリー」「可愛い3人」「すてきすぎるーーーーー！！！まいにちママおつかれさまぁぁ」「良きママ良き娘たち大好きだよ」「子供たちも大きくなりましたね」「お料理にケーキ美味しそう　素敵な母の日ですね」と、絶賛の声が寄せられました。

「綺麗すぎて目眩が」

4月17日の投稿でも、娘たちとのプライベートショットを披露していた木下さん。恋人とのほほ笑ましいやりとりも公開しています。ファンからは「いい関係すぎる」「綺麗すぎて目眩が」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)