卓球の世界選手権団体戦を終えた日本代表が１２日、イギリス・ロンドンから帰国し、都内で会見を行った。女子エースの早田ひな（日本生命）は「私自身、１８年から団体戦に出場させていただいて今回で４回目。同じ銀メダルでも、今回の銀メダルは心のそこから悔しいと思った」と振り返った。

打倒中国を掲げて挑んだ今大会。しかし、決勝戦で２−３で敗れた。第１試合で張本美が、世界ランク２位・王曼碰を破ったが、続く早田は同１位の孫穎莎にストレート負け。第３試合では橋本が粘り勝ちを見せたものの、その後張本美も孫穎莎に黒星を喫した。さらに２−２で早田が王曼碰にまたしてもストレート負けとし、涙の銀メダルとなった。早田は決勝で１ゲームも奪えずに終わり「２点落としてしまった責任も感じている」と語った。

男子も決勝で中国に０−３で敗れ、金メダルを逃した。エースの張本智和は第１試合に出場し、２ゲームを先取したが逆転負け。「決勝を終えた今の気持ちとしては、勝てた試合を落としてしまった悔しさ、そのままチームに回ってしまった悔し差の方が強い」と唇をかんだ。