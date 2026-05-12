中道改革連合の階猛幹事長は１２日、常任幹事会終了後に国会内で会見。東京六大学野球（１０日）の法政大戦で、母校の東大が勝利し、９年ぶりの勝ち点をあげたことに言及した。

階氏は東大野球部で投手として活躍したことで知られている。しかし、在学中の公式戦では７０連敗の経験をした。

冒頭、階氏は「一言だけ、余談なんですけども…東大の野球部ＯＢでして、この前に東大が法政に２連勝して勝ち点をあげて、私的には非常にうれしいんですけども。私も現役時代、さんざん法政を始め他の５大学に負け続けて、永久に負け続けるんじゃないかと思った時もありました」と振り返った。

東大が勝利したことには「それぐらい厳しい状況にあってもですね、あきらめないで努力していると、こういういいこともあるなということで非常に後輩たちに励まされたということを申し上げたいと思います」と喜びを語った。

その後、階氏は中道新人の総支部長（早智敬氏、原田謙介氏、山本誉氏）３人、２月の衆院選で島根１区から立候補して落選した亀井亜紀子元衆院議員ら４人の離党を発表した。