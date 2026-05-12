ピエール瀧、生徒の上で不敵な笑み…『NEW GROUP』“謎の校長”場面写真
映画『NEW GROUP』（6月12日公開）より、ピエール瀧演じる“謎の校長”の場面写真が解禁された。
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本作は、組体操をテーマに“集団行動”における人間の行動心理をあぶり出すSFサイコエンターテインメント。主演は山田杏奈、共演に青木柚を迎え、多様性が叫ばれる現代社会における“集団に埋没することの幸福”を問いかける異色作となっている。
ピエール瀧が演じるのは、生徒たちを“集団”へと導く校長。穏やかな口調と柔和な笑顔を見せながらも、どこか不気味さをはらみ、学校のみならず地域、さらには宇宙全体までも静かに支配していくという、不穏な存在感を放つキャラクターだ。
解禁された場面写真では、騎馬戦のように担がれながら微動だにしない姿や、主人公・愛（山田）に微笑みかけながらも底知れない狂気を漂わせる表情などが切り取られている。校長室を訪れた愛と優（青木）を満面の笑みで出迎えるカットでは、その場全体を支配する異様な熱量が伝わってくる。さらに、両手を広げながら生徒たちを従える姿は、どこか滑稽でありながら恐ろしさも感じさせる印象的なビジュアルとなっている。
監督の下津優太は、ピエール瀧について「愛と優に立ちはだかる壁のようなボス感は、本当にピエールさんだからこそ出せたものだなと思います」とコメント。「中盤のリズムに乗るシーンは『Netflixで見たやつだー！』と思いながらモニターを見ていました」と、その圧倒的な存在感を称賛している。
笑いと狂気が紙一重で交錯する異様な世界観の中心で、ピエール瀧が放つ“本物の狂気”に注目が集まりそうだ。
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本作は、組体操をテーマに“集団行動”における人間の行動心理をあぶり出すSFサイコエンターテインメント。主演は山田杏奈、共演に青木柚を迎え、多様性が叫ばれる現代社会における“集団に埋没することの幸福”を問いかける異色作となっている。
ピエール瀧が演じるのは、生徒たちを“集団”へと導く校長。穏やかな口調と柔和な笑顔を見せながらも、どこか不気味さをはらみ、学校のみならず地域、さらには宇宙全体までも静かに支配していくという、不穏な存在感を放つキャラクターだ。
監督の下津優太は、ピエール瀧について「愛と優に立ちはだかる壁のようなボス感は、本当にピエールさんだからこそ出せたものだなと思います」とコメント。「中盤のリズムに乗るシーンは『Netflixで見たやつだー！』と思いながらモニターを見ていました」と、その圧倒的な存在感を称賛している。
笑いと狂気が紙一重で交錯する異様な世界観の中心で、ピエール瀧が放つ“本物の狂気”に注目が集まりそうだ。