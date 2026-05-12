コミュニケーションが苦手で、友人がなかなかできないことに悩む人は多いのではないでしょうか。しかし勇気を出して踏み出せば、すぐ近くに気の合う人がいるかもしれません。そんな“意外な友人関係”を描いた『#2 隣の席の子が地雷系女子かと思ったらクソポジティブだった話』（作：あたさわさん）が、SNSで話題となっています。



【漫画】『#2 隣の席の子が地雷系女子かと思ったらクソポジティブだった話』（全編を読む）

新学期、主人公・根賀は「高校でこそ友達が欲しい」と意気込んで登校します。しかし昔から人に踏み込むのが苦手で、コミュニケーションに自信がありません。そんな根賀が気にしていたのは、隣の席の地羅です。派手ないわゆる“地雷系”ファッションの女子です。



「朝が弱そう」と地羅のことを想像していた根賀でしたが、教室で見たのは予想外の姿でした。地羅は鏡に向かって変顔をしながら表情筋のストレッチをしており、「朝は新しい1日の始まり！寝癖も口角も跳ね上げてこ！」と笑みを見せます。その様子に、根賀は「朝からクソポジティブ」と心の中でつぶやくのでした。



美術の授業では、お互いの似顔絵を描くことに。根賀は地羅の可愛さに見とれ、うまく描けずに焦ります。一方で、自分は加工されたような絵にされるのではと想像していました。しかし実際に地羅が描いたのは、劇画調の渋い似顔絵でした。根賀は自分の絵を見せられず、「放課後に仕上げる」と伝えます。



次の授業では、教科書を忘れて困っていた根賀に地羅は「一緒に見よ！」と声をかけ、机を寄せてくれます。さらに地羅は、小さな紙を差し出してきました。そこには「りんご」の絵が描かれており、絵しりとりが始まります。絵心に自信のない根賀は戸惑いながらも「ゴリラ」を描いて返し、地羅は大笑い。そんなやりとりの中で、根賀は「今、楽しいかも」と感じ始めます。



地羅との楽しい時間はあっという間に過ぎ去り、放課後に。「地雷を踏まずに話せた」と1日を振り返る根賀でしたが、地羅に美術の似顔絵を見られてしまいます。似顔絵を見た地羅は「しんど」とつぶやき、それを聞いた根賀は地羅を傷つけたと落ち込むのでした。



しかしこの「しんど」は悪い意味の言葉ではありません。地羅は続けて「笑い堪えるのしんどい！」と笑顔で絵を褒めてくれました。



その後、「今の自分から変わりたい」と思った根賀は、勇気を出して地羅に「友達になってくれませんか」と伝えます。すると地羅は絵しりとりの続きを見せ、「当ててみて」と言います。そこには2人の姿が描かれていました。



答えが「友達」だと気づいた根賀に、地羅は「もう友達って思ってたよ！」と満面の笑顔で伝えます。その言葉に、根賀は一歩踏み出してよかったと心から感じるのでした。



読者からは「世界がこんな平和な景色で溢れたらいいな」や「元気をもらいました！」などの声があがっています。そんな同作について作者のあたさわさんに話を聞きました。



少しだけでも温かい気持ちになってもらえたり、作品のどこかでクスっと笑ってもらえたら、とても嬉しい

ーご自身がお気に入りのシーンや、制作するうえで特にこだわった部分、苦労した点などがあれば教えてください。



1話に引き続き、地羅さんの変顔はお気に入りです！これと同じ顔をして作画していました。あとは、読者の皆様にも地羅さんをかわいいと思ってもらえるよう、表情や仕草にこだわったつもりです。



ー根賀君が一歩踏み出して良かったと感じる前向きなラストが印象的でした。この作品を読んだ読者の方に、どのようなことを感じてもらえたらうれしいですか。



少しだけでも温かい気持ちになってもらえたり、作品のどこかでクスっと笑ってもらえたら、とても嬉しいです！



（海川 まこと／漫画収集家）