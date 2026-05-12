シンガーソングライターのかわにしなつきが、自身のInstagramでゴールデンウィークに出演した長野・広島でのライブを振り返る思い出ショート動画とライブ映像を公開した。

（関連：【画像】浅間山をバックに演奏するかわにしなつき）

かわにしは、5月1日にリリースした新曲「一番星」を携え、5月2日に長野県・御代田町MMoPで開催された音楽、アート、食が交差するフェス『SCRAMBLE FES』、5月5日に広島市内で開催された花のイベント『2026ひろしまフラワーフェスティバル』に出演した。

ライブを終えた自身のInstagramでは「今年のGWの思い出 長野広島ありがとう！楽しかったな～( ◜ᴗ◝ )」と綴り、ライブ地でのシーンをスマホをシェイクさせて繋ぐ思い出ショート動画を投稿。あわせて、『SCRAMBLE FES』で標高2,500mの浅間山をバックに新曲「一番星」を演奏する動画も投稿された。同楽曲はMBS『よんチャンTV』「よんチャン登山部」コーナーテーマソングに起用されており、5月3日に投稿されたInstagramでは「ジャケ写は、今まで私が行った山たちの写真を、コラージュしていただきました 思い出の写真たちが、こうして曲の一部になって嬉しい！」と山の写真とジャケットを投稿するなど、山との親和性のある作品となっている。

かわにしは「5月頭から色んなところで歌えて嬉しかったなあ また歌いに行きたい場所が増えた 色んな思い出を持って、東京帰ってきたよー！！まだまだ5月始まったばっかり！駆け抜けるぞ～～」と意気込みを綴っている。

なお、本日5月12日には「一番星」のMVも公開された。

（文＝本 手）