＜迷惑ご近所さん＞おじいさんが野菜をくれるけれどストーカーみたいで気持ち悪い…有効な断り方は？
ご近所に野菜の自家栽培をしている人がいると、収穫した野菜のお裾分けをいただくことがあるかもしれません。旬の野菜で節約にもなって助かるでしょうが、頻繁にいただくとなると困ってしまうこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『3歳と5歳の娘がいます。マンションの裏に住んでいるおじいさんが自家栽培で野菜を作っていますが、顔を合わせるたびに大量の野菜を渡してきて、正直困っています。最初はありがたくいただいていたけれど、食べきれません。お隣におすそ分けするのもバレてしまい、実家に送るにも郵送費がもったいないので、結局腐らせて捨てるしかありません。お断りしてもいいものでしょうか？ 今朝も待ち伏せをしていました。ストーカーみたいで気持ち悪いです』
正直に言って断った方がいい
『普通に「この間いただいた野菜がまだあるので、うちは大丈夫です」と言ったらいいじゃない』
『「うちの親戚にも野菜を作っている人がいて、そっちからたくさんもらって余っているので、大変申し訳ないのですが……」と言えばいいんじゃないの？』
おじいさんも、もらってくれると思って渡してくるのでしょうから、必要ないならばハッキリと断った方がお互いのためではないでしょうか。いただいた野菜が残っていることや、他の人からいただいていることなどを理由にすることもできそうですね。消費するスピードは家庭によって違いますから、野菜が残ってしまうのは仕方ないこと。野菜をいただくのが迷惑ということではないので、おじいさんも傷つかずにすむのではないでしょうか。
旦那さんの出番！
『投稿者さんが対応しないで、旦那さんに対応させてハッキリ断らせるしかない』
投稿者さんが断りにくいのであれば、あまり顔を合わせることがない旦那さんから話してもらうのもよさそうです。おじいさんも、女性の投稿者さんよりも男性の旦那さんから言われたら、お裾分けを考えなおすかもしれませんね。その場合も、おじいさんを傷つけることないように、いただいていることへの感謝を伝えつつ丁寧にお断りをするとよさそうです。
悪い人ではない？おじいさんの気持ちは
『おじいさんは話し相手がほしいのよ』
『野菜を作っている人は、もらってくれる人がいると嬉しいんだよ』
おじいさんは野菜のお裾分けをしていますが、それは自分が作った野菜を誰かに食べてもらうのが嬉しいからではないでしょうか。おじいさんも、時間や手間をかけて野菜を作っているのですから、「美味しかった」という言葉で、これまでの作業の疲れも吹き飛ぶのかもしれません。またもし1人暮らしをしているのであれば、会話のきっかけとして野菜のお裾分けをしているとも考えられます。誰かと話をしたいのかもしれませんね。
結局捨ててしまう野菜。寄付などを検討しては？
『ご近所だからむげにできないのよね。保育園や幼稚園など、寄付できるところを見つけて教えてあげたらどうかな』
『子ども食堂があったら喜ばれると思いますよ。断るより正直に食べきれないので持っていきますと言ってみては？』
野菜をたくさんいただいても、食べきれずに捨てることになるならば、寄付を考えてはいかがでしょうか。自治体や地域によっては食材の寄付を受け付けているかもしれません。野菜を不可としている団体もありますから、持っていく前に問い合わせると安心でしょう。寄付する先が見つかれば、投稿者さんも食べきれなかった野菜を捨てなくてすみます。また寄付のことをおじいさんに教えられればおじいさんが野菜を作るモチベーションが上がったり、会話の楽しみも増えたりするかもしれませんね。